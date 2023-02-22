Патрушев и главный дипломат КНР Ван И договорились «противостоять всем формам запугивания»

МИД Китая опубликовал комментарий к переговорам главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, которые состоялись 21 февраля.
В нем утверждается, что стороны договорились противостоять запугиваниям, заявили о поддержке мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также выступили против менталитета холодной войны с блоковым противостоянием.
«Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания», — говорится в сообщении китайского министерства иностранных дел.
Также МИД КНР констатирует, что представители стран обменялись мнениями «по украинскому вопросу».
Представитель Китая прибыл в Москву 21 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что главный дипломат КНР Ван И встретится с Владимиром Путиным. Известно, что украинская сторона получила от Ван И ключевые пункты плана по мирному урегулированию ситуации на Украине.
Подробнее о визите главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в Москву можно прочитать в материале «Фонтанки».