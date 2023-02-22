    Сейчас

    -14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -14˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -17

    0 м/с, штиль

    763мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd74.86eur79.76

    Патрушев и главный дипломат КНР Ван И договорились «противостоять всем формам запугивания»

    2677
    14 комментариев

    МИД Китая опубликовал комментарий к переговорам главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, которые состоялись 21 февраля.

    Фото: МИД Китая
    ПоделитьсяПоделиться

    В нем утверждается, что стороны договорились противостоять запугиваниям, заявили о поддержке мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также выступили против менталитета холодной войны с блоковым противостоянием.

    «Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания», — говорится в сообщении китайского министерства иностранных дел.

    Также МИД КНР констатирует, что представители стран обменялись мнениями «по украинскому вопросу».

    Представитель Китая прибыл в Москву 21 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что главный дипломат КНР Ван И встретится с Владимиром Путиным. Известно, что украинская сторона получила от Ван И ключевые пункты плана по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Подробнее о визите главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в Москву можно прочитать в материале «Фонтанки».

    Фото: МИД Китая

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Николай ПатрушевВан и
    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close