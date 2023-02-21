Глава МИД Украины заявил, что Китай поделился с Киевом главными пунктами мирного плана

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И поделился с Киевом ключевыми пунктами мирного плана КНР. Об этом он сообщил 21 февраля на пресс-конференции в Брюсселе.



«Мы ждём текста документа. Того, что мы услышали, недостаточно, чтобы делать выводы: нужно вникнуть в каждую деталь. Как только мы получим бумаги, мы их тщательно изучим и придём к собственным заключениям», — сказал он. Суть документа пока не раскрывается.

Сегодня представитель Китая прибыл с визитом в Москву. Завтра, сообщает ТАСС, он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что с гостем во время этой поездки пообщается Владимир Путин.