    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -11

    2 м/с, с-в

    754мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd74.04eur79.13
    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступил с посланием

    Глава МИД Украины заявил, что Китай поделился с Киевом главными пунктами мирного плана

    5507
    9 комментариев

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И поделился с Киевом ключевыми пунктами мирного плана КНР. Об этом он сообщил 21 февраля на пресс-конференции в Брюсселе.

    «Мы ждём текста документа. Того, что мы услышали, недостаточно, чтобы делать выводы: нужно вникнуть в каждую деталь. Как только мы получим бумаги, мы их тщательно изучим и придём к собственным заключениям», — сказал он. Суть документа пока не раскрывается.

    Сегодня представитель Китая прибыл с визитом в Москву. Завтра, сообщает ТАСС, он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что с гостем во время этой поездки пообщается Владимир Путин.

    Напомним, Ван И и Дмитрий Кулеба встретились 19 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. За день до этого представитель Китая сообщил о намерениях КНР представить мирный план урегулирования конфликта на Украине. Как писал «Коммерсант», ссылаясь на источники, его могут обнародовать 24 февраля, в годовщину начала СВО.

    По теме

    КитайМИД КитаяКонфликт России и УкраиныМирное урегулирование
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close