Куратор внешней политики Китая Ван И — в России. Что известно на данный момент

Куратор внешней политики Китая, член Политбюро КНР Ван И прибыл в Россию после европейского турне. Днем 21 февраля, после послания Владимира Путина Федеральному собранию, представитель китайской стороны встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Секретарь Совбеза РФ также отметил успешность сотрудничества обеих стран: «Значительный вклад в развитие российско-китайских отношений вносят регулярные контакты по линии советов безопасности. Успешно функционируют двусторонние механизмы консультаций по стратегической безопасности, а также по общественной безопасности, юстиции и правопорядку», — добавил он (цитата по РИА Новости ).

Ван И, в свою очередь, отметил, что Россия и Китай в данный момент имеют возможности для контактов и стратегического взаимодействия. Он назвал отношения обеих стран «прочными как скала».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не исключил возможности и встречи Владимира Путина с Ван И.

Помимо секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, у куратора внешней политики Китая назначена встреча с главой МИД Сергеем Лавровым. Как сообщает РИА Новости , совместное мероприятие пройдет 22 февраля, в среду.

«Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания в переменчивой международной ситуации», — заявил Ван И (цитата по ТАСС ).

Китай разработал мирный план, ключевые пункты уже переданы Киеву

О передаче тезисов мирного плана Киеву рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. На встрече с представителями СМИ в Брюсселе он заявил, что получил ключевые данные от Ван И, однако украинская сторона пока не готова делать какие-либо выводы.

«Мы ждём текста документа. Того, что мы услышали, недостаточно, чтобы делать выводы: нужно вникнуть в каждую деталь. Как только мы получим бумаги, мы их тщательно изучим и придём к собственным заключениям», — заявил Кулеба.