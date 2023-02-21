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    Куратор внешней политики Китая Ван И — в России. Что известно на данный момент

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    Куратор внешней политики Китая, член Политбюро КНР Ван И прибыл в Россию после европейского турне. Днем 21 февраля, после послания Владимира Путина Федеральному собранию, представитель китайской стороны встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

    Согласно официальной информации, обсуждались различные аспекты безопасности обеих стран и сотрудничество. Оба оценили встречу как продуктивную.

    «Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России», — заявил Николай Патрушев (цитата по РИА Новости).

    Секретарь Совбеза РФ также отметил успешность сотрудничества обеих стран: «Значительный вклад в развитие российско-китайских отношений вносят регулярные контакты по линии советов безопасности. Успешно функционируют двусторонние механизмы консультаций по стратегической безопасности, а также по общественной безопасности, юстиции и правопорядку», — добавил он (цитата по РИА Новости).

    Что сказал член Политбюро КНР после разговора с Николаем Патрушевым

    Ван И, в свою очередь, отметил, что Россия и Китай в данный момент имеют возможности для контактов и стратегического взаимодействия. Он назвал отношения обеих стран «прочными как скала».

    «Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания в переменчивой международной ситуации», — заявил Ван И (цитата по ТАСС).

    С кем еще встретится Ван И в России

    Помимо секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, у куратора внешней политики Китая назначена встреча с главой МИД Сергеем Лавровым. Как сообщает РИА Новости, совместное мероприятие пройдет 22 февраля, в среду.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не исключил возможности и встречи Владимира Путина с Ван И.

    Китай разработал мирный план, ключевые пункты уже переданы Киеву

    О передаче тезисов мирного плана Киеву рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. На встрече с представителями СМИ в Брюсселе он заявил, что получил ключевые данные от Ван И, однако украинская сторона пока не готова делать какие-либо выводы.

    «Мы ждём текста документа. Того, что мы услышали, недостаточно, чтобы делать выводы: нужно вникнуть в каждую деталь. Как только мы получим бумаги, мы их тщательно изучим и придём к собственным заключениям», — заявил Кулеба.

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