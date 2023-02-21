Президент России Владимир Путин отменил указ о мерах по реализации внешней политики РФ от 2012 года

Президент России Владимир Путин постановил признать утратившим силу указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ» от 2012 года. Документ 21 февраля был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ, как уточняется, подписан «в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях», он вступает в силу с сегодняшнего дня.
Указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» был подписан 7 мая 2012 года. В документе в числе прочего говорилось об обеспечении в отношениях с США последовательной реализации договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года. Сегодня в послании к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ-III.
Речь в указе от 2012 года также шла об отношениях с Евросоюзом. МИД РФ и другим федеральным органам исполнительной власти, следует из текста документа, полагалось выступать за создание единого экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана, а также добиваться заключения соглашения с Европейским союзом об отмене виз при краткосрочных взаимных поездках граждан и развивать взаимовыгодное энергетическое партнерство.
Целями в Азиатско-Тихоокеанском регионе назывались углубление равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с КНР, стратегического партнерства с Индией, Вьетнамом, развитие взаимовыгодного сотрудничества с Японией, Кореей, Австралией и Новой Зеландией.