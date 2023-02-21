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    Путин выступил с посланием

    Президент России Владимир Путин отменил указ о мерах по реализации внешней политики РФ от 2012 года

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    Президент России Владимир Путин постановил признать утратившим силу указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ» от 2012 года. Документ 21 февраля был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Документ, как уточняется, подписан «в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях», он вступает в силу с сегодняшнего дня.

    Указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» был подписан 7 мая 2012 года. В документе в числе прочего говорилось об обеспечении в отношениях с США последовательной реализации договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года. Сегодня в послании к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ-III.

    Речь в указе от 2012 года также шла об отношениях с Евросоюзом. МИД РФ и другим федеральным органам исполнительной власти, следует из текста документа, полагалось выступать за создание единого экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана, а также добиваться заключения соглашения с Европейским союзом об отмене виз при краткосрочных взаимных поездках граждан и развивать взаимовыгодное энергетическое партнерство.

    Целями в Азиатско-Тихоокеанском регионе назывались углубление равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с КНР, стратегического партнерства с Индией, Вьетнамом, развитие взаимовыгодного сотрудничества с Японией, Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

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