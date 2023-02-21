«Если США проведут испытания, то и мы проведем». Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ

Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.



Он отметил, что в России в курсе того, что у части ядерного арсенала в Соединенных Штатах истекает срок эксплуатации, что требует его утилизации, а значит, может привести к натуральным испытаниям ядерного оружия. «Если США проведут испытания, то и мы проведем», — сказал Путин.



Страны Запада прямо причастны к планам нанесения ударов по стратегическим объектам в России, добавил глава государства. Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ, включая допуск инспекций на российские ядерные объекты.

