С осужденного иноагента Невзорова* в Петербурге взыскали штраф

Решение суд принял еще в июле 2022 года, рассматривая административное дело по статье 19.34 - Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Фактически же Невзорову инкриминировали, что он не поставил иноагентскую плашку в постах в телеграмме за 4 и 5 июля, а также в эти же даты на своем канале в Youtube.

Суд оштрафовал журналиста на 10 тыс рублей. Так как самостоятельно оплатить эту сумму Невзоров не спешил, то материал был переда приставам для исполнительное производства. На этой неделе сумма со счета журналиста была списана.

Невзорова внесли в реестр иноагентов в апреле прошлого года. В это время журналист уже был за пределами России. На родине его заочно арестовали, а потом наложили арест и на его имущество.



В отношении Невзорова возбудили дело о фейках. И в феврале этого года он заочно был приговорен к 8 годам.

