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    Суд наложил арест на участок Невзорова* на Финском заливе

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    25 комментариев

    Басманный суд Москвы наложил арест на расположенный в Петербурге на берегу Финского залива земельный участок публициста Александра Невзорова*, признанного иноагентом.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 10 июня, арест был наложен на имущество 18 мая в рамках уголовного дела по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об армии). Чем Следственный комитет мотивировал это решение, не уточняется.

    6 мая Басманный суд вынес решение о заочном аресте Невзорова*, который обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК РФ. 25 мая Мосгорсуд отклонил жалобу на заочный арест. Жена журналиста ранее сообщала, что он уехал из России в Израиль. В начале июня стало известно, что супруги получили гражданство Украины.

    *Министерство юстиции РФ 22 апреля внесло Александра Невзорова в реестр физлиц, выполняющих функции СМИ-иноагентов.

    В марте СК РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста, в начале мая суд избрал Невзорову* меру пресечения в виде заочного ареста по обвинению по второй части статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Следствие считает, что он публиковал в своих соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ».

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    Комментарии (25)

    Znatok78
    За репосты у граждан тоже будут квартиры, машины и земельные участки конфисковывать?
    Эд Хэммет
    Басманное "правосудие" войдёт в учебники юриспруденции.
    angel of death
    мда... бедные лошадки...
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