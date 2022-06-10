Суд наложил арест на участок Невзорова* на Финском заливе

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 10 июня, арест был наложен на имущество 18 мая в рамках уголовного дела по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об армии). Чем Следственный комитет мотивировал это решение, не уточняется.



6 мая Басманный суд вынес решение о заочном аресте Невзорова*, который обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК РФ. 25 мая Мосгорсуд отклонил жалобу на заочный арест. Жена журналиста ранее сообщала, что он уехал из России в Израиль. В начале июня стало известно, что супруги получили гражданство Украины.

