Невзоров* вместе с женой стали гражданами Украины

Публицист Александр Невзоров* (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц — СМИ-иноагентов — Прим. ред.) и его жена Лидия получили украинское гражданство. Об этом 3 июня сообщил в Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства «за выдающиеся заслуги перед Украиной».
В марте СК РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста, в начале мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста по обвинению по второй части статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).
Следствие считает, что он публиковал в своих соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ».
Сейчас предположительно Александр Невзоров находится в Израиле.
*Министерство юстиции РФ 22 апреля внесло Александра Невзорова в реестр физлиц, выполняющих функции СМИ-иноагентов.