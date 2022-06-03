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    Невзоров* получил гражданство Украины

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    Невзоров* вместе с женой стали гражданами Украины

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    63 комментария

    Публицист Александр Невзоров* (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц — СМИ-иноагентов — Прим. ред.) и его жена Лидия получили украинское гражданство. Об этом 3 июня сообщил в Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

    По его словам, президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства «за выдающиеся заслуги перед Украиной».

    В марте СК РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста, в начале мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста по обвинению по второй части статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

    Следствие считает, что он публиковал в своих соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ».

    Сейчас предположительно Александр Невзоров находится в Израиле.

    *Министерство юстиции РФ 22 апреля внесло Александра Невзорова в реестр физлиц, выполняющих функции СМИ-иноагентов.

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    Комментарии (63)

    274866414
    Зато совесть сохранил.
    LiChaBaTa
    Россия возможно победит.
    Но ничего эта победа для России не изменит.
    А жаль.
    Инкогнито2021
    Молодец Глебыч, верный выбор
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