Невзоров* вместе с женой стали гражданами Украины

Публицист Александр Невзоров* (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц — СМИ-иноагентов — Прим. ред.) и его жена Лидия получили украинское гражданство. Об этом 3 июня сообщил в Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства «за выдающиеся заслуги перед Украиной».

