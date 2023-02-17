Убивший и надругавшийся над ребёнком в Холме получил 22 года. Обеспечившая алиби мать — штраф

В Новгородской области вынесли приговор по делу о гибели годовалого ребёнка, тело которого искали почти неделю. Убийцу прятали многодетная мать и знакомый.

Как сообщил 16 февраля Следственный комитет Новгородской области, 22 года колонии строгого режима получил Спартак Бушуев. Его признали виновным в убийстве, насильственных действиях сексуального характера и истязании.

Жертва приходилась ему падчерицей. О пропаже девочки, которой был год и 10 месяцев, в правоохранительные органы заявили ночью 25 января прошлого года. Со слов матери, Кристины Богдановой, она вышла в баню стирать бельё, вернувшись, не нашла ребёнка в доме. 1 февраля было найдено тело.