Убивший и надругавшийся над ребёнком в Холме получил 22 года. Обеспечившая алиби мать — штраф

В Новгородской области вынесли приговор по делу о гибели годовалого ребёнка, тело которого искали почти неделю. Убийцу прятали многодетная мать и знакомый.
Как сообщил 16 февраля Следственный комитет Новгородской области, 22 года колонии строгого режима получил Спартак Бушуев. Его признали виновным в убийстве, насильственных действиях сексуального характера и истязании.
Жертва приходилась ему падчерицей. О пропаже девочки, которой был год и 10 месяцев, в правоохранительные органы заявили ночью 25 января прошлого года. Со слов матери, Кристины Богдановой, она вышла в баню стирать бельё, вернувшись, не нашла ребёнка в доме. 1 февраля было найдено тело.
Установлено, что девочка была убита 24 января. По версии обвинения, Бушуев задушил её подушкой и совершил насильственные действия сексуального характера. Спрятав тело на соседнем участке, признался сожительнице. Она позже заверяла следствие, что любовника в городе нет.
Бушуев принимал активное участие в поисках. Вместе с ним так же деятелен был Евгений Соловьянов — следователи выяснили, что за финансовое вознаграждение он помогал прятать мёртвого ребёнка.
Соловьянова оштрафовали на 150 тысяч рублей за укрывательство преступления (316 УК). Богданова заплатит 100 тысяч рублей. В родительских правах она ограничена, семеро оставшихся детей воспитываются в общеобразовательном учреждении.
Суд установил, что Бушуев в течение пары месяцев растлевал самую младшую девочку, когда оставался с ней наедине. Кроме того, в конце 2021 года он истязал другую дочь Богдановой, которой на тот момент было 11 лет.