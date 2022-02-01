Тело пропавшей в Новгородской области годовалой девочки нашли

В Новгородской области удалось обнаружить тело пропавшей годовалой девочки. Об этом 1 февраля сообщили волонтеры ПСО «Феникс».
«Найдена. Погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в посте. По данным телеканала НТВ, мертвый младенец лежал в огороде соседнего дома.
О пропаже ребенка стало известно 26 января. СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Халатность». По словам матери, она оставила дочь в доме, когда уходила стирать белье в баню, а по возвращении не нашла.
Сообщалось, что в печи в бане были найдены фрагменты, похожие на кости. Родителей задержали. Позже результаты экспертизы показали, что останки не принадлежат человеку.