Эксперты идентифицировали кости, которые нашли в печке после пропажи младенца в Новгородской области

Результат экспертизы костей, которые нашли в печи частного дома в Холме Новгородской области, с новой силой запустил поиски пропавшего ребенка.
Вывод специалистов — костные фрагменты не являются человеческими. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ 27 января.
Одновременно с этим следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность». Её усмотрели в бездействии должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района после того, как стало известно, что у матери ребенка изъяли семерых детей и передали в детский дом, а годовалую девочку почему-то оставили.
«Фонтанка» писала, что 25 января мать малышки обратилась в полицию с заявлением о её пропаже из дома. При этом после того, как ребенок исчез, она несколько часов якобы искала его самостоятельно. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Мать и её гражданский муж задержаны.