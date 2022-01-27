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Эксперты идентифицировали кости, которые нашли в печке после пропажи младенца в Новгородской области

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Печать

Результат экспертизы костей, которые нашли в печи частного дома в Холме Новгородской области, с новой силой запустил поиски пропавшего ребенка.

Вывод специалистов — костные фрагменты не являются человеческими. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ 27 января.

Одновременно с этим следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность». Её усмотрели в бездействии должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района после того, как стало известно, что у матери ребенка изъяли семерых детей и передали в детский дом, а годовалую девочку почему-то оставили.

«Фонтанка» писала, что 25 января мать малышки обратилась в полицию с заявлением о её пропаже из дома. При этом после того, как ребенок исчез, она несколько часов якобы искала его самостоятельно. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Мать и её гражданский муж задержаны.

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Комментарии (3)

Abu-Denis
Чего и следовало ожидать. Обычная утилизация пищевых остатков, деревенские прожигают в печке все кости, чтобы использовать для удобрения огорода.
Представляю, сколько дней у меня в огороде СК будет ковыряться в осколках жженых костей, если что-нибудь заподозрит...
Brevnault
Семерых детей из семьи изъяли, а восьмого ребенка оставили. Что бы это значило?
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