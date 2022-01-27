Эксперты идентифицировали кости, которые нашли в печке после пропажи младенца в Новгородской области

Результат экспертизы костей, которые нашли в печи частного дома в Холме Новгородской области, с новой силой запустил поиски пропавшего ребенка.



Вывод специалистов — костные фрагменты не являются человеческими. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ 27 января.



Одновременно с этим следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность». Её усмотрели в бездействии должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района после того, как стало известно, что у матери ребенка изъяли семерых детей и передали в детский дом, а годовалую девочку почему-то оставили.

