СК показал дом, откуда пропал младенец в Новгородской области, и печь, где нашли кости. Задержаны двое

Мать пропавшей в Холме годовалой девочки и её сожитель задержаны по делу об убийстве. СК показал кадры осмотра дома, откуда ребёнок пропал, и печи, где нашли кости.



На кадрах, которые ведомство публикует 26 января, видна пристройка с печью, а также сарай, в который, судя по всему, просто закидывали отжившие свое вещи. Чуть более прибрано было в доме, откуда исчезла девочка.