СК показал дом, откуда пропал младенец в Новгородской области, и печь, где нашли кости. Задержаны двое

Мать пропавшей в Холме годовалой девочки и её сожитель задержаны по делу об убийстве. СК показал кадры осмотра дома, откуда ребёнок пропал, и печи, где нашли кости.
На кадрах, которые ведомство публикует 26 января, видна пристройка с печью, а также сарай, в который, судя по всему, просто закидывали отжившие свое вещи. Чуть более прибрано было в доме, откуда исчезла девочка.
«Фонтанка» писала, что ночью 25 января в полицию города Холма Новгородской области пришла женщина, которая рассказала о пропаже годовалой дочери. При этом из её слов следовало, что несколько часов после того, как она не нашла дочь на диване, на который уложила, мать искала ребёнка самостоятельно.
К поискам присоединились волонтеры. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» для всестороннего выяснения обстоятельств пропажи малышки.
Тем временем полиция и СК обследовали дом и нашли кости в печке. По ним назначена экспертиза.
«Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребёнка, устанавливают свидетелей и очевидцев, выясняют условия жизни и воспитания ребёнка в семье», — сообщало ведомство.
У матери уже изъяли семерых детей. Они сейчас находятся в детском доме.