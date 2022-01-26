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СК показал дом, откуда пропал младенец в Новгородской области, и печь, где нашли кости. Задержаны двое

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Печать

Мать пропавшей в Холме годовалой девочки и её сожитель задержаны по делу об убийстве. СК показал кадры осмотра дома, откуда ребёнок пропал, и печи, где нашли кости.

На кадрах, которые ведомство публикует 26 января, видна пристройка с печью, а также сарай, в который, судя по всему, просто закидывали отжившие свое вещи. Чуть более прибрано было в доме, откуда исчезла девочка.

«Фонтанка» писала, что ночью 25 января в полицию города Холма Новгородской области пришла женщина, которая рассказала о пропаже годовалой дочери. При этом из её слов следовало, что несколько часов после того, как она не нашла дочь на диване, на который уложила, мать искала ребёнка самостоятельно.

К поискам присоединились волонтеры. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» для всестороннего выяснения обстоятельств пропажи малышки.

Тем временем полиция и СК обследовали дом и нашли кости в печке. По ним назначена экспертиза.

«Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребёнка, устанавливают свидетелей и очевидцев, выясняют условия жизни и воспитания ребёнка в семье», — сообщало ведомство.

У матери уже изъяли семерых детей. Они сейчас находятся в детском доме.

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Комментарии (4)

bebop
вот зачем в переписи были вопросы про стены и туалет...
OlyM
Твари и опека тоже, которая 7х изъяла, а самую маленькую оставила.
Tanja36
слов нет.
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