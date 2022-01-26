В доме на Новгородчине, где пропала годовалая девочка, нашли в печи нечто похожее на кости

В Новгородской области, в городе Холм, пропала годовалая девочка. В ходе поисков в доме, где она жила, в печи обнаружили фрагменты, похожие на кости. Их отправили в Петербург на экспертизу. Семь детей из этого дома сейчас в приюте.



Как сообщает СУ СК по Новгородской области, информация о том, что в Холме пропала девочка, поступила в полицию ночью 25 января. Следователи сразу приступили к поискам (в них участвуют и волонтёры) и возбудили уголовное дело по статье 105, пункт «в» части 2, УК РФ (убийство малолетнего). «Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Одновременно сотрудники СК выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье», — отмечается в сообщении.

