В доме на Новгородчине, где пропала годовалая девочка, нашли в печи нечто похожее на кости

В Новгородской области, в городе Холм, пропала годовалая девочка. В ходе поисков в доме, где она жила, в печи обнаружили фрагменты, похожие на кости. Их отправили в Петербург на экспертизу. Семь детей из этого дома сейчас в приюте.
Как сообщает СУ СК по Новгородской области, информация о том, что в Холме пропала девочка, поступила в полицию ночью 25 января. Следователи сразу приступили к поискам (в них участвуют и волонтёры) и возбудили уголовное дело по статье 105, пункт «в» части 2, УК РФ (убийство малолетнего). «Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Одновременно сотрудники СК выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье», — отмечается в сообщении.
Некоторые подробности даёт РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам матери, она оставила дочь в доме, когда уходила стирать белье в бане, а по возвращении не нашла её. «Фрагменты, похожие на кости, были обнаружены в печи в бане. Родители девочки задержаны», — уточнил источник. От комментариев в пресс-службе областного управления СК пока воздерживаются.
Следователи показали видео из этого дома.
Семья эта полная и многодетная. Семерых детей забрали в приют ещё до происшествия, рассказала RT региональный уполномоченный по правам ребёнка Татьяна Ефимова. По её словам, семья находилась в поле зрения органов опеки. «Основание — трудная жизненная ситуация», — отметила Ефимова.