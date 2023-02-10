Русский музей в ожидании нового директора. Какими были 35 лет при Владимире Гусеве?

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Новость о том, что Владимир Гусев перестанет возглавлять Русский музей, была ожидаемой. И дело даже не в том, что источники «Фонтанки» еще несколько дней назад говорили и о предстоящем увольнении, и даже о кандидатуре нового директора. Возможная смена директора Русского музея обсуждалась в музейной среде много лет, и имена звучали все те же — редкое постоянство: за это время в Петербурге сменилось уже два губернатора. Впрочем, для музейной среды нормальное — профессионалы не воспитываются за один день.



Владимир Гусев в последние годы запомнился как человек спокойный, флегматичный. Одни вспоминают, что он был внимателен к сотрудникам и к нему можно было обратиться по личному делу. Другие ставят в вину ему покорность в ситуациях, когда приходили спорные и даже неправомерные пожелания «свыше», против которых нужно было стоять до последнего. Но при этом сотрудники считают, что он никогда бы не сделал ничего вредного для музея по собственной инициативе: фактически в нем он вырос в директора.

Пост этот Гусев занял в довольно молодом возрасте, и тогдашние его соратники вспоминают его как энергичного человека, с юмором и даже самоиронией. Общительного, «своего» в среде художников и оттого даже в чем-то похожего на них внешне. Без стеснения он мог рассказать на совещании сотрудникам, как его не пустила на выставку новенькая смотрительница, не распознавшая в нем директора и даже попенявшая «солидному мужчине в возрасте», что тот ведет себя нехорошо, подсмеиваясь над ее словами и отказываясь покупать билет.



Тогдашней энергии Владимира Гусева отвечали и его поступки: если во времена, когда он начинал директорствовать, он управлял примерно полтысячей сотрудников и одним экспозиционным зданием — то после того, как он присоединил к музею ряд филиалов (Строгановский и Мраморный дворцы, Михайловский замок, два сада — Михайловский и Летний, Домик Петра I), штат вырос в несколько раз.

На новое Гусев соглашался порой решительнее своих коллег — так было с коллекцией Ржевских (произведения Айвазовского, Добужинского, Иванова, Бенуа, Кончаловского, Кустодиева, Петрова-Водкина, Серебряковой, Шишкина), так было с Музеем Людвига (так в петербургский музей на безвозмездной основе попали Пабло Пикассо, Йозеф Бойс, Джаспер Джонс, Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, Роберт Раушенберг, Сай Твомбли, Ансельм Кифер, Джефф Кунс, Илья Кабаков). Порой, когда другие директора колебались или не хотели создавать себе сложности, Владимир Александрович мог решить вопрос за один вечер, практически сразу выезжая на место и подписывая документы. Решался на новаторские выставки в музее. А когда Россия вошла в эпоху высокоскоростного интернета, сам, не будучи специалистом в высоких технологиях, уверенно поддержал перспективные предложения коллег — так у Русского музея появилась сеть виртуальных филиалов по стране и далеко за ее пределами.



Владимир Гусев появился на свет в Калинине (так тогда называлась Тверь) за две недели до подписания акта о капитуляции Германии во Второй мировой войне. После школы и индустриального техникума работал на заводе, начальником чертежного бюро в военном НИИ, а уже в 25-летнем возрасте поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Получив диплом искусствоведа, сначала преподавал в детской художественной школе, а потом пришел — в январе 1978 года — в Русский музей. Там за 10 лет прошел путь от старшего научного сотрудника, завотделом современного искусства, до директора. Защитил кандидатскую диссертацию «Ленинградская монументальная скульптура 1960 — 1980-х годов».



Его долгое правление запомнится как невероятным ростом границ музея, так и скандалами — какие, впрочем, случались не только в Русском музее.

Что происходило в годы директорства Владимира Гусева в Русском музее

1. Присоединение филиалов. С 1988 года постепенным присоединением дворцов и садов общая площадь территории музея достигла более 30 гектаров. Коллекция размещена в Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах и Михайловском замке. В состав музейного комплекса также входят Михайловский сад, Летний сад с Летним дворцом Петра I и домик Петра I.

2. Реконструкция Летнего сада. Самый скандальный проект, с итогом которого до сих пор не могут примириться горожане. В 2004 году территория Летнего сада с Летним дворцом и Домиком Петра I вошла в состав Государственного Русского музея. С 2009-го по 2011 год в саду прошла масштабная реконструкция, кардинально изменившая его облик. Скульптуры были заменены копиями, вырублено более сотни деревьев, находившихся в неудовлетворительном состоянии, высажены тысячи новых деревьев и кустарников. В саду появились новые павильоны и фонтаны — при решении их воссоздать специалисты опирались на исторические сведения. Но самое болезненное — в саду установили деревянные решетки, шпалеры, которые изначально были призваны поддерживать молодые кустарники на первых порах, однако потом так и остались.



3. Реставрация дворцов. Все годы после присоединения новых филиалов Русский музей постоянно реставрировал залы — Мраморного и Строгановского дворцов, а также Михайловского замка и павильонов-кордегардий его ансамбля. Работы ведутся до сих пор.

4. Фестиваль «Императорские сады России». После передачи Михайловского сада Русскому музею он стал главным местом проведения конкурса цветочных композиций и фестиваля искусств, принимавшего гостей и участников со всех концов света. Культурная программа включала как образовательные мероприятия, так и театральные спектакли и концерты — в том числе актуальных современных коллективов и артистов.

5. Открытие виртуальных филиалов Русского музея. По состоянию на 2019 год у Русского музея было более 200 виртуальных филиалов в России и за рубежом, в том числе и в Антарктиде. Виртуальные филиалы — это залы с компьютерами, имеющими доступ к программе, позволяющей совершать прогулки по анфиладам и узнавать об экспонатах в любой точке земного шара.



6. Открытие филиалов в Малаге, Казани, Ярославле и Мурманске. Кроме виртуальных филиалов музей обрел и вполне физические. Так, представительством Русского музея за рубежом стал бывший табачный завод в испанской Малаге. Впрочем, эти усилия были фактически «обнулены» после изменения геополитической обстановки в 2022 году.

7. Суды вокруг реконструкции Михайловского дворца. Одним из громких скандалов стали суды музея с собственными сотрудниками (которые сотрудники выиграли) из-за попыток провести реконструкцию Михайловского дворца таким образом, что это могло значительно изменить его внешний облик, вторгнуться в исторические стены и ограничить доступ посетителей в ряд залов на продолжительное время, потребовав транспортировки произведений. Речь шла о перекрытии внутренних дворов здания.

8. Скандал с выдачей иконы. Но самым большим скандалом стала, пожалуй, выдача музеем на временное (де-факто перешедшее в постоянное) хранение на территорию коттеджного поселка в только что построенный храм Александра Невского на Княжьем Озере Торопецкой иконы Божьей Матери XIV века. Это не была идея музея: инициировал передачу в 2009 году местный бизнесмен — якобы на выставку. Идею поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, написав письмо министру культуры (в ту пору — Александру Авдееву). Несмотря на протесты экспертов и хранителей, передача состоялась. Назад икону Русский музей так и не получил. Чуть было опасности не подвергли по инициативе того же бизнесмена и другую икону — «Ангел Златые Власы» XII века, которую называют визитной карточкой музея — но ее сотрудникам удалось отстоять.



9. Эпизод с экс-чиновницей Минобороны Евгенией Васильевой. Шумным вышел эпизод в 2016 году с передачей в дар Русскому музею картин Евгении Васильевой — фигурантки дела «Рособоронсервиса». К счастью, из этой истории музей вышел достойно, отказавшись принимать подарок «в связи с несоответствием собирательной практике музея».

10. Скандалы с экспертизами. Имя Русского музея неоднократно упоминалось в криминальном контексте в связи с научно-исследовательскими экспертизами (в музее их называли «консультациями»). Речь шла о работах, которые приносили коллекционеры и которые потом, при наличии положительных заключений, оказывались подделками. Судебные процессы тянулись годами, одним из самых длинных стало дело Елены Баснер.

11. Социальная работа. Русский музей ввел понятие арт-терапии задолго до того, как это стало модным. Такую работу проводили с людьми с различными заболеваниями и зависимостями. А для юных посетителей музея был создан Центр музейной педагогики и детского творчества.

12. Выставки-спектакли и выставки-блокбастеры. Но широкой публике музей за эти годы запомнился в первую очередь большими проектами на грани театра и музея в 1990-е, межмузейными выставками в 2000-е и 2010-е, ради которых люди были готовы часами стоять на улице у Корпуса Бенуа; показами шедевров из частных коллекций, ранее недоступных петербуржцам; и, конечно, выставками-монографиями Верещагина, Айвазовского, Петрова-Водкина, Шишкина, Врубеля, Рериха и Кандинского, фотобиеннале и выставками, посвященными Ленинградскому рок-клубу и регионам России, огромным реставрационным работам, скульптуре и современному искусству, от Сильвестра Сталлоне до поколения нынешних тридцатилетних.

Кто будет директором Русского музея после Владимира Гусева? Пока что исполняющей обязанности директора назначена заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Источники «Фонтанки» полагают, что на место генерального директора Русского музея может прийти хорошо знакомая петербуржцам Алла Манилова — нынешняя замминистра культуры, до этого — вице-губернатор Петербурга, а еще ранее — председатель комитета по печати и главный редактор газеты «Невское время». Однако собеседники нашего издания отмечают, что это может произойти не сразу или не произойти вовсе: еще в прошлом году контракт Маниловой в министерстве был продлен на год, заканчивается он летом 2023 года.