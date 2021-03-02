Русский музей покажет работы петербургских художников-миллениалов

Работы более сорока молодых художников можно будет посмотреть на выставке «Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве» в Мраморном дворце с 4 марта по 14 июня 2021 года.

Музей посвятил выставку миллениалам, но в контексте Петербурга и ГРМ это сплошь знакомые лица: Татьяна Ахметгалиева, Владимир Абих, Стас Багс, Лиза Бобкова, Ася Маракулина, Миша Маркер, Леонид Цхэ и другие известные местные герои.



Музей говорит о разнообразии техник, о стремлении искусства выйти в публичное пространство, об экспериментах с рисунком. На самом деле какой-то общей темы у «поколения» вы, вероятно, не заметите. Выставка — скорее возможность открыть для себя нового художника-современника. Идея показать «миллениалов» (то есть родившихся в 80-е и 90-е годы, встретивших XXI век совсем молодыми) хороша, но их вокруг много, и, пожалуй, стоило выбрать ракурс на поколение, чтобы выставка смотрелась цельно. Впрочем, увидим, чем Русский музей нас удивит.

