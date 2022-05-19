В Русский музей вернулись картины из испанского филиала. Его будущее туманно

314 картин вернулись в Русский музей из испанского филиала в Малаге. Об этом 19 мая сообщили «Фонтанке» в пресс-службе музея.

Среди вернувшихся работ — шедевры Казимира Малевича, Павла Филонова, Василия Кандинского, Марка Шагала, Давида Бурлюка, Натана Альтмана, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Джорджа Доу, Ореста Кипренского, Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина, Аркадия Пластова, Василия Поленова, Франца Рубо, Александра Самохвалова и других выдающихся мастеров из собрания Русского музея. Произведения экспонировались в Испании в составе четырех выставок: «Война и мир в русском искусстве», «Авангарды в русском искусстве первой половины ХХ века», «Достоевский из Русского музея» и «Маяковский — художник и поэт». Все экспозиции открылись в Малаге в прошлом году.



«Возвращение вещей в музей — всегда радость, — прокомментировал событие Владимир Гусев, генеральный директор ГРМ. — Но сейчас это особая радость, потому что очень многое пришлось пережить, чтобы картины вернулись. Страховая оценка была так высока, что было опасение, что таможня их может расценить как предмет роскоши. Появлялись новые ограничения в связи с санкциями».



Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства культуры Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства культуры Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства культуры Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства культуры Поделиться Поделиться





По информации The Art Newspaper, решение о закрытии филиала было принято Городским советом Малаги в конце апреля. Ранее предполагалось, что музей будет находиться «в спячке» до окончания спецоперации, однако позже совет постановил не возобновлять культурные мероприятия из-за невозможности получить новые работы из России и закрытия банковских переводов.

