Петербург стал первым по смертям от коронавируса в России

Больше всего смертей от коронавируса среди регионов в России включили в статистику в Петербурге — 12 умерших за сутки, следует из данных федерального оперштаба на 5 февраля.



За минувшие сутки в России госпитализировано 618 человек, выявлено 9 410 новых случаев COVID-19, подтверждено 45 летальных исходов. Среди них 56 госпитализаций, 910 заболевших и 12 смертей в Петербурге, а также 113 госпитализаций, 2 382 заболевших и 11 смертей в Москве.



Суточное число заболевших коронавирусом в Петербурге продолжает увеличиваться и ставит рекорды каждый день.

