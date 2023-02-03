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    COVID-19

    Коронавирус атакует: в Петербурге новый рекорд заболевших в 2023 году

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    Число заболевших коронавирусом за сутки в Петербурге продолжает увеличиваться. Новый рекорд 2023 года — 907 новых случаев, сообщили в федеральном оперштабе. В последний раз такие значения были в декабре 2022 года.

    По состоянию на 3 февраля в России за сутки госпитализировано 1 065 человек, выявлено 9 670 новых случаев COVID-19, подтверждено 46 летальных исходов. В том числе 103 госпитализации, 907 заболевших и 11 смертей в Петербурге и 128 госпитализаций, 2 800 заболевших и 13 смертей в Москве.

    Тем временем в России второй случай заболевания вариантом коронавируса «кракен» зафиксирован уже в глубине страны.

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    КоронавирусКракенШтамм кракенКоронавирус в Петербурге
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