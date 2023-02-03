Второй «кракен» выявлен в России

Второй случай заболевания вариантом коронавируса «кракен» зафиксирован в России — далеко от Петербурга.
Как сообщил 3 февраля Роспотребнадзор, заражение подвариантом «омикрона» XBB 1.5 выявила лаборатория ведомства в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19. Заболевание у пациента протекает легко.
«Материал для секвенирования получен из Республики Тыва», — цитирует 3 февраля ТАСС сообщение ведомства.
В Роспотребнадзоре считают, что «кракен» не станет массовым.
«Подвариант XBB.1.5 обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение представляется маловероятным», — говорится в сообщении.
В начале января глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что при встрече с «кракеном» человеку может не хватить иммунной защиты, даже если он прошёл вакцинацию или переболел ковидом. По оценке заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, велика вероятность того, что «кракен» станет доминирующим в нашей стране. Подробнее о симптомах новой разновидности читайте на «Фонтанке».