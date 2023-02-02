«Отец народа». Республиканский парламент собирается менять конституцию ради титула главы Чечни

В парламент Республики Чечни внесен проект изменения в конституцию региона. Согласно документу, в обновленную версию будет внесено понятие Мехк-Да. На это обратили внимание 2 февраля.
Это чеченское понятие имеет значение «отец народа» или «глава края». Изменение — не единственное, которое коснется главы республики.
В частности, региональная конституция может быть дополнена тем, что глава Чечни «является гарантом Конституции Чеченской Республики, прав и свобод человека и гражданина». Также он будет законодательно поддерживать «гражданский мир и согласие» и безопасность на территории региона.
Документ был внесен на рассмотрение в середине января текущего года и значится как «находящийся на рассмотрении».
В данный момент во главе Чеченской Республики находится Рамзан Кадыров. Он возглавляет регион с 2007 года. В январе 2022 года в ответ на вопрос о возможности перехода на федеральную должность в каком-либо качестве он заявил: «Моё место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду».
Дополнение на 18:18:
Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев напомнил, что нынешний год в регионе объявлен годом чеченского языка.
«Суть и смысл принимаемого закона в том, чтобы в соответствии со статьей 10 Конституции ЧР (устанавливающей чеченский и русский языки в качестве государственных) усилить меры, направленные на сохранение и развитие культуры и самобытности чеченского народа», — рассказал он в своем телеграм-канале.
Ахмед Дудаев отметил, что ни один носитель языка не воспринимает подобные речевые обороты буквально: «Иначе получалось бы, что в нашем регионе почти 400 "отцов сёл и посёлков"».