«Отец народа». Республиканский парламент собирается менять конституцию ради титула главы Чечни

В парламент Республики Чечни внесен проект изменения в конституцию региона. Согласно документу, в обновленную версию будет внесено понятие Мехк-Да. На это обратили внимание 2 февраля.



Это чеченское понятие имеет значение «отец народа» или «глава края». Изменение — не единственное, которое коснется главы республики.

В частности, региональная конституция может быть дополнена тем, что глава Чечни «является гарантом Конституции Чеченской Республики, прав и свобод человека и гражданина». Также он будет законодательно поддерживать «гражданский мир и согласие» и безопасность на территории региона.