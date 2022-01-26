«Моё место здесь». Кадыров заявил, что не претендует на пост президента РФ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях «ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра». «Моё место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду», — написал Кадыров в своём Telegram-канале 26 января.



Кроме этого, глава Чечни отметил, что своё резонансное заявление о том, что будь он президентом России, то направил бы войска на Украину, сделал не как руководитель региона, а как блогер и «обычный человек». «Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не даёт. Если что-то мне нужно будет сказать как руководителю региона, то так и скажу: «Это говорю я, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров», — подчеркнул он.

