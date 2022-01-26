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«Моё место здесь». Кадыров заявил, что не претендует на пост президента РФ

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях «ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра». «Моё место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду», — написал Кадыров в своём Telegram-канале 26 января.

Кроме этого, глава Чечни отметил, что своё резонансное заявление о том, что будь он президентом России, то направил бы войска на Украину, сделал не как руководитель региона, а как блогер и «обычный человек». «Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не даёт. Если что-то мне нужно будет сказать как руководителю региона, то так и скажу: «Это говорю я, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Кадыров заявил, что России пора «принимать меры» в отношении Украины. Комментируя его высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что внешнюю политику России определяет сейчас Владимир Путин. При этом представитель Кремля отметил, что Кадыров, «как и все граждане России, может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах».

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Комментарии (5)

Abu-Denis
Как он сам выразился, "место в тюрьме или под землей".
Never_Mind
Да, помнится один деятель, насупив бровки на публику тоже обещал не поднимать пенсионный возраст. Грош цена вашим обещаниям.
angel of death
всё, что им надо сделать, чтобы перестать быть дотационным регионом и зависить от федерального центра - это запустить свой "Клондайк" - выделить участки для золотоискателей, и договориться об обмене найденного золота на наши деревянные (Клондайк был популярен у тех, у кого ничего не было, и кто хотел разбогатеть - люди приходили, арендовали клочок гор или земли и начинали искать - да, большинство ничего не находило, но бизнес по сдаче в аренду участков процветал)....
у нас нищих, но желающих стать олигархами - полно, любителей халявы - тоже хватает...
главное допустить всех, не только из РФ, тогда и из других стран попрутся... немного рекламы на зарубежных сайтах - и эффект может быть колоссальным...

только проблема с транспортной инфраструктурой бы решить - выделить пару сотен авто-буханок для доставки в горы тех, кто хочет "покопать" =)
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