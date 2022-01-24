«Россия за год тратит более 300 млрд на Чечню». Кадыров назвал себя «пехотинцем Путина» и высказался об Украине

По его словам, раньше он считал, что Чечня должна быть независима от России, теперь Кадыров уверен, что республика не сможет жить как отдельное государство. «Клянусь Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не можем. Мы даже вовремя зарплату не отдаем, первый месяц, если опаздываем, у нас какой бывает шум — вы знаете, а представьте, нам Россия за год, именно за республику, за содержание народа Чечни за [более] 300 миллиардов деньги тратит», — сказал глава Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что республика не смогла бы продержаться без помощи России даже месяц. Такое мнение он выразил 24 января в ходе эфира со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым в Instagram.

Кадыров добавил, что в Чечне «нет ни газа, ни света, ни нефти». «Это все придуманные вещи», — заявил он.



Также Кадыров высказался об Украине, отметив, что России пора «принимать меры». «Если бы я был вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок», — сказал глава Чечни.



Ранее глава Чечни говорил, что не входит в близкое окружение президента России, но «связи» с руководством страны у него есть. При этом сейчас он назвал себя «пехотинцем Путина».



«Я служу своему народу, я пехотинец Путина, не шутите с нами! Россия была, есть и будет великой державой. Даже если весь мир будет против, я буду с президентом, я буду с Владимиром Владимировичем, потому что я ему трижды жизнью обязан», — заявил Кадыров в эфире в Instagram.



Рамзан Кадыров в конце января вновь оказался в центре внимания СМИ после того, как сотрудники полиции ворвались в квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаева и насильно вывезли в Грозный его жену Зарему. Глава Чечни заявил, что «семейку Янгулбаевых ждет тюрьма или место под землей». Подробнее о спецоперации в отношении семьи экс-судьи и ее возможных причинах читайте здесь. Позже Кадыров назвал «террористами» правозащитника Игоря Каляпина и специального корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину. В Кремле сказали, что с возможными угрозами «нужно разбираться».