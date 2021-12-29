FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -8
73.50р83.22р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Я не вхожу в близкое окружение президента». Кадыров объяснил, почему его «терпят»

2
Печать

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение президента РФ Владимира Путина, но «связи» с руководством страны у него есть. Об этом он рассказал 29 декабря в ходе прямого эфира в Instagram.

«У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи (Кадырова. — Прим. ред.) и Владимира Путина», — сказал Кадыров (цитата по РИА Новости).

При этом он добавил, что в случае необходимости всегда может позвонить президенту.

Ранее глава Чечни заявил, что РФ должна присоединить к себе Украину, если президент Владимир Зеленский продолжит «антироссийскую политику». «Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — отмечал Рамзан Кадыров.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

lamer
Правильно говорит Ахматыч. Войны в регионе нет.
hal9000
Кадыр уже чем то на Кличко похож-Я не вхожу в окружение точнее не все могут в окружение входить..мало кто могут это сделать...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний