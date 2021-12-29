«Я не вхожу в близкое окружение президента». Кадыров объяснил, почему его «терпят»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение президента РФ Владимира Путина, но «связи» с руководством страны у него есть. Об этом он рассказал 29 декабря в ходе прямого эфира в Instagram.



«У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи (Кадырова. — Прим. ред.) и Владимира Путина», — сказал Кадыров (цитата по РИА Новости).

