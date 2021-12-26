«Я бы давно решил вопрос». Кадыров рассказал, почему Украину нужно присоединить к России

Россия должна присоединить к себе Украину, если президент Владимир Зеленский продолжит антироссийский курс. Об этом 26 декабря заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение <...> Если бы мне поручили, я бы давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там», — сказал он на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).