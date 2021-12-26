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«Я бы давно решил вопрос». Кадыров рассказал, почему Украину нужно присоединить к России

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Россия должна присоединить к себе Украину, если президент Владимир Зеленский продолжит антироссийский курс. Об этом 26 декабря заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение <...> Если бы мне поручили, я бы давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там», — сказал он на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).

Ранее в МИД России заявили, что Киев готовит силовое решение конфликта в Донбассе. Такой сценарий допускал и президент РФ Владимир Путин. «Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию, и нас заранее предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — вот такие-то, такие-то санкции последуют», — говорил 23 декабря российский лидер.

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Комментарии (74)

Var
Только утром Волкер сказал, что санкции против России нужно вводить превентивно, а не постфактум. И тут такое выступление. На чью мельницу воду льет?
zonnek
Нужна Украина России как рыбе зонтик. С ее неоплатными долгами, разрухой и кучей бездельников и рукожопов. P.S. не для никого не секрет, что украинские гастеры самые дешёвые, т.к. самые низкоквалифицированные.
VKuser12174408
Ага, нацистские начала начали проявляться все отчетливее. И кто-то говорил, что это - не фашизм?
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