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МИД РФ: Украина готовится к силовому решению в Донбассе

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Официальный представитель министерства иностранных дел России рассказала о подготовке украинскими властями силового решения на Донбассе.

«Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называются», — цитирует заявление Марии Захаровой 24 декабря РИА Новости.

В МИД указали, что военный бюджет соседней страны вырос почти на 20%. Дипломаты также фиксируют, что украинские власти хотят закупать и наступательные вооружения.

Внешнеполитическое ведомство указывает, что Киев пытается легализовать иностранных военных на Донбассе.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также допустил, что втягивание Украины в НАТО создает риск масштабного конфликта.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос об отношениях с Киевом предположил, что может готовиться третья военная операция на Донбассе.

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Комментарии (11)

hal9000
Самое офигенное из всей этой песни ,это то что штатами направлены инструктора для обучения коклов ..))..не ну с другой стороны 20 процентов бюджета эт еще маловато...особо там за эти бабки ниче не купишь..)
263867771
"Некоторого временного успеха империалисты смогли добиться в Финляндии. Им удалось в конце 1939 года спровоцировать финских реакционеров на войну против СССР"
История Коммунистической партии Советского Союза. 4-е изд. — М., 1975.
Dimitry Antonov
Странно, какое нам дело до внутренних событий в другой стране? Или Россия уже признала независимость этих непонятных новообразований?
И МИД наш молчал, когда один диктатор в соседней стране силой подавлял не бандитизм, а простые мирные протесты собственных граждан.
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