МИД РФ: Украина готовится к силовому решению в Донбассе

Официальный представитель министерства иностранных дел России рассказала о подготовке украинскими властями силового решения на Донбассе.



«Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называются», — цитирует заявление Марии Захаровой 24 декабря РИА Новости.



В МИД указали, что военный бюджет соседней страны вырос почти на 20%. Дипломаты также фиксируют, что украинские власти хотят закупать и наступательные вооружения.

