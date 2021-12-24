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Лавров: Втягивание Украины в НАТО создает риск масштабного конфликта

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Министр иностранных дел России заявил о рисках втягивания Украины в НАТО.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России», — констатировал Сергей Лавров 24 декабря в комментарии газете Oslobodjenje, которое приводит РИА Новости.

По его словам, последствиями таких действий могут стать конфронтации, вплоть до «масштабного конфликта».

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости снизить градус конфронтации.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос об отношениях с Украиной предположил, что может готовиться третья военная операция на Донбассе.

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Комментарии (31)

NAFTALIN 2000-2036
было бы странно, что после отжатия у неё части территории Украина не задумалась бы об очевидных перспективах, о своей безопасности. учитывая не сопоставимые весовые категории Украины и агрессора, вступление в НАТО видится естественным и, наверное, единственно возможным шагом, гарантирующим защиту от дальнейших безумных выходок соседнего наполеончика.
angel of death
НАТОй больше, НАТОй меньше.... метеоритам и астеройдам из космоса глубоко фиолетово - куда падать на неведомых скоростях =))))) а летят они все на Планету Земля - без куринных кодов и без виз =)))))
Dazdraperma
О как жмеринские возбудились... А маскировались под местную либерду...
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