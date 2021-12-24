Лавров: Втягивание Украины в НАТО создает риск масштабного конфликта

Министр иностранных дел России заявил о рисках втягивания Украины в НАТО.
«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России», — констатировал Сергей Лавров 24 декабря в комментарии газете Oslobodjenje, которое приводит РИА Новости.
По его словам, последствиями таких действий могут стать конфронтации, вплоть до «масштабного конфликта».
Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости снизить градус конфронтации.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос об отношениях с Украиной предположил, что может готовиться третья военная операция на Донбассе.