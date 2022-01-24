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Песков: Если есть прямые угрозы Кадырова члену СПЧ и журналистке, надо разбираться

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Если есть прямые угрозы со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистки Елены Милашиной, то в этом нужно разбираться. У этих людей есть право защищать свою репутацию в суде, заявил 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По уничтожению здесь нужно разбираться с заявлениями, там, если прямые прям угрозы в отношении журналистов и в отношении упомянутого члена президентского Совета. Да, действительно, он употребляет слова «пособников террористов» в отношении этих людей — это его право, и право этих людей защищать свою честь и достоинство. Здесь все-таки мы должны основываться на том, что мы живем в правовом государстве», — цитирует его РИА Новости.

Также Песков добавил, что каждый гражданин РФ имеет право реагировать на заявления, опровергая их «либо используя какие-то другие судебные варианты в плане защиты своей чести и достоинства».

Ранее в Совете по правам человека призвали отреагировать на слова Кадырова, назвав их «очень опасными, особенно от такого человека и от такого главы региона».

Глава Чечни призвал задержать главу «Комитета против пыток»* (признан иноагентом) Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их «пособниками террористов». Ранее комитет заявил, что в Нижнем Новгороде сотрудники полиции Чечни якобы пытались с применением физической силы увезти в Грозный федерального судью Сайди Янгулбаева, его жену Зарему и дочь Алию. По данным активистов, силовики избили мужчину и его супругу, а затем увезли её. Самого судью трогать не стали из-за его статуса.

Историю противостояния семьи Янгулбаевых и чеченских властей читайте в материале «Фонтанки».

* 14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. В настоящее время она работает под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица.

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Комментарии (22)

Zdobsi
А у нас что, нет ни спецслужб, вообще никого? Все невкурсе? Или все своим бизнесом занимаются и им не до того? Песков наверное газету Вечерние известия ждёт пока принесут и новости в 9 по 1 каналу смотрит, а там ничего... Смешное блеянье... Не верю! Как говорил Станиславский...
kolpankolpan
Какой спч такой и член.
Джеко
В штаны наклал, как и его хозяин. Герои!
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