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«Пособники террористов». Кадыров призвал задержать главу «Комитета против пыток»* Каляпина и журналистку «Новой газеты» Милашину

Глава Чечни призвал задержать члена Совета по правам человека и главу признанного иноагентом в РФ «Комитета против пыток»* Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.

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«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов», — написал 24 января Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, доказательную базу можно найти в расследованиях на независимых каналах. Он также подчеркнул, что «от слов не отказывается и слов на ветер не бросает».

Кадыров заверил, что в отношении Янгулбаевых будет действовать по закону.

«Комитет против пыток»* 20 января сообщил, что в Нижнем Новгороде сотрудники полиции Чечни якобы пытались с применением физической силы увезти в Грозный федерального судью Сайди Янгулбаева, его жену Зарему и дочь Алию. По данным активистов, силовики избили мужчину и его жену Зарему, а потом увезли её. Самого судью трогать не стали из-за его статуса.

Сам Каляпин уверен, что высказывание Кадырова не повлияет на работу «Комитета против пыток»*. «Рамзан Ахматович как ребенок, сейчас он расстроен. У него полутонов не бывает: каждый, кто хоть в чем-то с ним не согласен, — террорист», — заявил Каляпин Znak.com. Он также напомнил, что глава Чечни уже объявлял его террористом в 2014 году. «Он таким образом пытался гнев людей направить на Каляпина. Меня под госзащиту собирались брать», — добавил правозащитник.

В «Комитете»* предполагают, что интерес силовиков может быть связан с тем, что Янгулбаевы являются родителями оппозиционного блогера Ибрагима, которого власти Чечни подозревают в администрировании Telegram-канала «Адат»** (признан экстремистским судом Грозного). Сам он связь с каналом отрицал.

Историю противостояния семьи Янгулбаевых и власти Чечни читайте в материале «Фонтанки».

* 14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. В настоящее время она работает под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица.


** Telegram-канал «Адат» признан экстремистским решением суда.

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Комментарии (12)

dragvs
Действительно, похоже на истерику. Есть доказанный факт похищения человека "властями" Чечни. Похоже решили даже не оправдываться, просто громче кричать что все вокруг террористы.
AndrewBarsik
Интересно - все граждане России имеют право безнаказанно публично называть тех, кто им не нравится, "террористами", или это почётное право даровано только "пехотинцам"?
orlovandrei1986
настало время менять глав субъектор регионов...
пардон муа, но барзометр у некоторых зашкаливает, а это решается легко и просто - отстранением от должности... незаменимых в стране нет =Р
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