«Пособники террористов». Кадыров призвал задержать главу «Комитета против пыток»* Каляпина и журналистку «Новой газеты» Милашину

По его словам, доказательную базу можно найти в расследованиях на независимых каналах. Он также подчеркнул, что «от слов не отказывается и слов на ветер не бросает».

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов», — написал 24 января Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

Кадыров заверил, что в отношении Янгулбаевых будет действовать по закону.



«Комитет против пыток»* 20 января сообщил, что в Нижнем Новгороде сотрудники полиции Чечни якобы пытались с применением физической силы увезти в Грозный федерального судью Сайди Янгулбаева, его жену Зарему и дочь Алию. По данным активистов, силовики избили мужчину и его жену Зарему, а потом увезли её. Самого судью трогать не стали из-за его статуса.



Сам Каляпин уверен, что высказывание Кадырова не повлияет на работу «Комитета против пыток»*. «Рамзан Ахматович как ребенок, сейчас он расстроен. У него полутонов не бывает: каждый, кто хоть в чем-то с ним не согласен, — террорист», — заявил Каляпин Znak.com. Он также напомнил, что глава Чечни уже объявлял его террористом в 2014 году. «Он таким образом пытался гнев людей направить на Каляпина. Меня под госзащиту собирались брать», — добавил правозащитник.

В «Комитете»* предполагают, что интерес силовиков может быть связан с тем, что Янгулбаевы являются родителями оппозиционного блогера Ибрагима, которого власти Чечни подозревают в администрировании Telegram-канала «Адат»** (признан экстремистским судом Грозного). Сам он связь с каналом отрицал.

