В Юнтолово мужчина набросился на девочку из-за взорвавшейся под ногами петарды

Развлечения с петардами в Приморском районе Петербурга привели в больницу школьницу. Пиротехника стала лишь косвенной причиной.



О травмах 14-летней девочки полицейским стало известно из телефонограммы от медучреждения, куда пациентка поступила накануне, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 февраля.

Вечер вторника школьница проводила с друзьями на улице Шаврова, 5, установили сотрудники. Во дворе компания баловалась с петардами, одна упала у ног пары, которая только вышла из парадной.

Сначала взорвалась петарда, потом мужчина. Словесной выволочкой он не ограничился, досталось девочке. В больницу она попала с повреждениями средней степени тяжести. Ей оказали необходимую помощь и отпустили долечиваться дома.