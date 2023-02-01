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    В Юнтолово мужчина набросился на девочку из-за взорвавшейся под ногами петарды

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    4 комментария

    Развлечения с петардами в Приморском районе Петербурга привели в больницу школьницу. Пиротехника стала лишь косвенной причиной.

    О травмах 14-летней девочки полицейским стало известно из телефонограммы от медучреждения, куда пациентка поступила накануне, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 февраля.

    Вечер вторника школьница проводила с друзьями на улице Шаврова, 5, установили сотрудники. Во дворе компания баловалась с петардами, одна упала у ног пары, которая только вышла из парадной.

    Сначала взорвалась петарда, потом мужчина. Словесной выволочкой он не ограничился, досталось девочке. В больницу она попала с повреждениями средней степени тяжести. Ей оказали необходимую помощь и отпустили долечиваться дома.

    Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

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    ДетиВзрыв петардыЮнтолово
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    Комментарии 3

    pgrad01 Фев 2023 в 17:01
    Мужик молодец, дело бомжа Компота живет и побеждает!
    +0−0
    Гость01 Фев 2023 в 17:01
    Пусть спасибо скажет что девочка не ргд под ноги бросила, с квадрокоптера.
    +0−0
    Михаил Микушин01 Фев 2023 в 17:01
    Девочка в поле петарду нашла.
    "Что это, дядя?" - спросила она.
    "Приложи спичку" - ей дядя сказал.
    Долго по полю бантик летал...

    (С) народный фольклор позднего СССР
    +1−0
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