Петербург вновь первый по госпитализациям с COVID-19 в России

Петербург вернулся с третьего на первое место в стране по числу суточных госпитализаций с коронавирусом в России, следует из данных федерального оперштаба на 1 февраля.



За минувшие сутки в России госпитализировано 1 169 человек, выявлено 8 504 новых случая COVID-19, подтвержден 41 летальный исход. В их числе — 117 госпитализаций, 813 заражений и 10 смертей в Петербурге, а также 111 госпитализаций, 3 160 заражений и 11 смертей в Москве.



Пандемия в Петербурге не закончилась — число карантинных классов в школах за неделю подскочило в три раза.

