«Абсолютно положительные перспективы». В Кремле рассказали, какое будущее ждет Россию

Россию ждут «абсолютно положительные перспективы», а ее потенциал очень хорош. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Президент Владимир Путин «неоднократно давал оценку работе [правительства], и оценка всегда была положительной», также добавил Песков 30 января (цитата по ТАСС). Так он ответил на вопросы о том, как кабмин справляется с работой и о перспективах развития страны.

Также Песков заявил, что слова британского экс-премьера Бориса Джонсона об угрозах ракетой со стороны Путина — ложь, сознательная или нет.