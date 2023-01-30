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    «Абсолютно положительные перспективы». В Кремле рассказали, какое будущее ждет Россию

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    Россию ждут «абсолютно положительные перспективы», а ее потенциал очень хорош. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Президент Владимир Путин «неоднократно давал оценку работе [правительства], и оценка всегда была положительной», также добавил Песков 30 января (цитата по ТАСС). Так он ответил на вопросы о том, как кабмин справляется с работой и о перспективах развития страны.

    Также Песков заявил, что слова британского экс-премьера Бориса Джонсона об угрозах ракетой со стороны Путина — ложь, сознательная или нет.

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    Дмитрий ПесковКремльРоссия
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