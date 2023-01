«Становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента». В Кремле назвали ложью слова Бориса Джонсона про угрозы ракетой

В Кремле назвали ложью заявления экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона об угрозах ракетой со стороны президента России Владимира Путина.

Рассказ Джонсона вошел в фильм Putin vs the West, который выйдет в эфир вечером в понедельник, 30 января, на BBC Two. Там бывший премьер вспоминает о своих переговорах с российским лидером. Стороны обсуждали возможное вступление Украины в НАТО и последствия для Москвы в случае начала боевых действий. Джонсон утверждает, что в какой-то момент президент России якобы пригрозил ему, заявив: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту».