    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    4 м/с, южн

    734мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.34eur75.41

    «Становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента». В Кремле назвали ложью слова Бориса Джонсона про угрозы ракетой

    3047
    13 комментариев

    В Кремле назвали ложью заявления экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона об угрозах ракетой со стороны президента России Владимира Путина.

    Рассказ Джонсона вошел в фильм Putin vs the West, который выйдет в эфир вечером в понедельник, 30 января, на BBC Two. Там бывший премьер вспоминает о своих переговорах с российским лидером. Стороны обсуждали возможное вступление Украины в НАТО и последствия для Москвы в случае начала боевых действий. Джонсон утверждает, что в какой-то момент президент России якобы пригрозил ему, заявив: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту».

    Как заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова Джонсона — это ложь. Если она сознательная, то, по словам Пескова, стоит спросить экс-премьера, с какой целью он избрал такой вариант изложения. Если это было несознательно, отметил Песков, то фактически он не понял, о чем говорил с ним президент Путин. «Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», — цитирует Пескова РИА Новости.

    Он добавил, что знает содержание разговора, в котором не было угроз ракетами. Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение ракет у границ России будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считаные минуты. «Если этот пассаж был таким образом воспринят, это очень неловкая ситуация», — сказал Песков.

    Пресс-служба Кремля сообщала о телефонном разговоре британского премьера с президентом России 2 февраля 2022 года. Согласно сообщению, стороны провели «достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса» и обсудили ситуацию с обеспечением гарантий безопасности для России. Российский президент обратил внимание Джонсона на «неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику открытых дверей альянса».

    Офис британского премьера также отчитался о разговоре. Джонсон заявил, что начало боевых действий на Украине будет «трагическим просчетом» и «все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО». Обе стороны сошлись в том, что дальнейшее обострение ситуации не отвечает интересам ни одной из них.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинНАТОУкраинаПереговорыБорис Джонсон
    ЛАЙК1
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close