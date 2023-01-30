В Юнтолово жара. Снегири отъедаются, сорокопуты устроили яростный бой

Тёплая погода радует пернатых обитателей Юнтоловского заказника, коих там немало. Радует она и фотоохотников: руки не мёрзнут, можно оставаться в «засаде» дольше, чем в мороз.



Бёрдвотчер Антон Кубышкин за выходные сделал целый фотоальбом обитателей заказника, расположенного в Приморском районе Петербурга. Его кадры 30 января публикует сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

