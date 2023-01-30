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    В Юнтолово жара. Снегири отъедаются, сорокопуты устроили яростный бой

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    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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    Тёплая погода радует пернатых обитателей Юнтоловского заказника, коих там немало. Радует она и фотоохотников: руки не мёрзнут, можно оставаться в «засаде» дольше, чем в мороз.

    Бёрдвотчер Антон Кубышкин за выходные сделал целый фотоальбом обитателей заказника, расположенного в Приморском районе Петербурга. Его кадры 30 января публикует сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

    В Юнтолово можно полюбоваться снегирями, лазоревками, полевыми воробьями и даже такими редкими птицами, как серый, или большой сорокопут, занесённый в Красную книгу Петербурга. Фотографу повезло сфотографировать воздушный бой двух сорокопутов.

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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