Куда пойти 27–29 января: «Лес», «Фрида», архитектурные «Диалоги» и выставка советских икон

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В последние выходные января стоит выйти из дома, несмотря на неидеальную погоду. Усилия стоят того, ведь в городе — новые выставки и множество встреч и лекций. Выбираем между разговорами с Евгением Водолазкиным и Василием Степановым, слушаем про историю ракетостроения и танцуем на фестивале «Будущее».



Актуальное Праздничный салют над Невой 27 января празднуется День полного снятия блокады Ленинграда. В честь 79-й годовщины этого памятного события пятничный вечер озарится фейерверком: в 21:00 с пляжа Петропавловской крепости прогремит праздничный салют. Полную программу мероприятий, посвященных памятной дате, читайте в нашем гиде. 0+

Слава КПСС и другие выходят с лучшим

28 и 29 января, 16+

Два дня подряд «Гигант Холл» качают молодые артисты, собравшиеся там на фестивале «Будущее». Хедлайнер субботы — Слава КПСС (его выступление запланировано на 21:30). На следующий день насыщенная программа завершится концертом группы «Три дня дождя». Песни коллектива зазвучат с 20:30. Будьте внимательны: в программе возможны изменения.



Фото: vk.com/future.moscow Поделиться Поделиться





Архитектура и фантазия — на «Диалогах»

29 января, 12:00, 13:30, 15:00, 18+

«Подписные издания» принимают январские «Диалоги». Гостями первой встречи в этом году станут архитектурный критик и научный сотрудник Эрмитажа Алексей Лепорк, который расскажет о своей книге «Соблазненная архитектура», и профессор СПГХПА им. А. Л. Штиглица Маргарита Штиглиц — она обратится к феномену ленинградского авангарда 1920-х–1930-х. Последним в воскресенье выступает главред журнала «Сеанс» Василий Степанов. От архитектуры он повернёт тему к другому виду искусства — кино и познакомит слушателей с фантазийным миром режиссёра Рустава Хамдамова. Любители кинематографа прозвали того отечественным Дэвидом Линчем, а вот широкой публике имя мало что говорит. Степанов исправит несправедливость. Вход на все лекции бесплатный, но на каждую нужна регистрация. На YouTube-канале проекта и на сайте open-lib.ru обязательно пройдёт онлайн-трансляция.



В музеях «Баллада о маленьком буксире» ожила в красках

До 20 февраля, 16+

Первое стихотворение, которое в Советском Союзе смог опубликовать Иосиф Бродский, — «Баллада о маленьком буксире». В журнале «Костер» она вышла в 1962 году, а в декабре 2022-го издательство книжного магазина «Подписные издания» перевыпустило «Балладу» с иллюстрациями Каси Денисевич. Графика художницы наравне с более ранними иллюстрациями к произведению теперь на месяц выставлена в музее «Полторы комнаты».



Фото: podpisnie.ru Поделиться Поделиться





Иконы из фантиков — время Союза

До 21 марта, 6+

С 1922 года, когда в Советском Союзе началось изъятие церковных ценностей, религиозное искусство развивалось кустарным методом: сельские умельцы делали иконы из фрагментов декора XIX века и материалов, которые могли достать, — включая пионерские галстуки и фольгу, которую тайком выносили с заводов. Самые удивительные советские иконы и другие артефакты эпохи теперь показывают на тематической выставке в Музее истории религии.



Фото: Музей истории религии Поделиться Поделиться





Русский окунет в «Радость жизни»

С 26 января до 31 декабря 2023, 6+

Первым проектом нового камерного пространства для временных выставок, которое открылось в корпусе Бенуа в этом году, стала «Радость жизни». На выставке кураторы собрали этюды к так и не осуществленной картине «Радость жизни» советского живописца, графика, художника книги и театра Александра Самохвалова. В зале № 80 на втором этаже посетители увидят семь миниатюрных этюдов, в основном выполненных гуашью на картоне и бумаге. Мастер задумал полотно во время отдыха на берегу Дудергофского озера: он планировал изобразить молодых людей на пляже, показать их эмоции, ритм движения. Финальная работа не появилась, но наброски к ней — сами по себе уникальные экспонаты.



Послушать музыку Филармония перенесет в прошлое

27 января, 20:00, 6+

Годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Большом зале Филармонии отмечают исполнением той самой программы, которая звучала 27 января 1944 года. Академический симфонический оркестр Филармонии исполнит популярные миниатюры и фрагменты из опер Глинки, Чайковского и Бизе. За дирижёрским пультом — музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Александр Соловьев. Полная программа событий к памятной дате — в специальном гиде «Фонтанки».

Именитая пианистка погрузит в основы

29 января, 20:00, 6+

Советская и грузинская пианистка Элисо Вирсаладзе выступает с фортепианным вечером в Большом зале Филармонии. Музыкальные критики множество раз отмечали поэтичность и оригинальность её звучания. На концерте Вирсаладзе играет Моцарта и Шопена.



На сцене «Лес» взрастили в Театре Комедии

28 и 29 января, 19:00, 12+

Новинка сезона в Театре Комедии — «Лес» по одноимённой пьесе Александра Островского. Сам драматург оценивал материал как одно из своих лучших творений. Режиссёром постановки стала художественный руководитель коллектива Татьяна Казакова. Спектакль в театре описывают как постановку о «таланте и бесталанности, о свободе и несвободе, о любви и обмане. О настоящих артистах и ловких комедиантах — тех, кто играет в жизнь, превращая ее в сцену». Роль Раисы Гурмыжской исполняет народная артистка России Эра Зиганшина.



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться





Фламенко проведёт по жизни Кало

28 января, 19:00, 6+

На Колизей-арене — яркое фламенко и отсылки к творчеству Фриды Кало. Танцевальный спектакль «Фрида» режиссёр Наталья Зайкова поставила, вдохновившись работами мексиканской художницы и тем, насколько они наполнены красками и движением. Передавать свои ощущения артисты будут через гитарные мелодии, фортепиано и перкуссию.



Магия и музыка — в театре «Легенда»

29 января, 11:00, 6+ и 19:15, 12+

Воскресная программа семейного театра «Легенда» должна быть интересна и детям, и взрослым. В полдень на сцене — яркий музыкальный спектакль «Волшебник Гудвин: исполнение желаний». Интерпретация сказки про девочку Элли и её друзей, отправившихся в гости к великому Гудвину, получилась по-настоящему волшебной, ведь мага в спектакле играет иллюзионист, звезда телевизионных шоу — Андрей Позняков. Для публики постарше этим же вечером на площадке играют мюзикл «Дорога к счастью». История любви дочери миллиардера и талантливого репортёра развернется под голливудские хиты начала века. Будет красочно.



Узнать новое Водолазкин знакомит с «Чагиным»

27 января, 19:00, 18+

В музее «Полторы комнаты» в последний день рабочей недели выступает писатель Евгений Водолазкин. Автор «Авиатора», «Лавра», лауреат «Большой книги», он представит свой последний роман «Чагин», главный герой которого, обладая феноменальной памятью, словно остаётся «человеком без свойств». Эпиграфом к произведению стали строки из стихотворения Иосифа Бродского «Одиссей Телемаку», и теперь Водолазкин поделится своим отношением к творчеству поэта.



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Древняя история — через растения

28 января, 14:00, 12+

Гербарий СПбГУ старше самого Университета — некоторые экземпляры в коллекции датируются 1650 годом. Не менее интересно то, что именно частью Гербария стала единственная в мире коллекция ископаемых диатомовых водорослей. В субботу главный специалист собрания Валентина Бубырева покажет горожанам удивительные старинные образцы растений и чуть больше расскажет о том, кто и когда их собирал. Причастен к истории, например, дед Александра Блока, знаменитый биолог, профессор Бекетов. Экскурсия в недры Гербария — редкость, особенно для людей не из стен СПбГУ: даже студенты не могут просто прийти и начать изучать Гербарий без разрешения. Экскурсию организует ДК Лурье.



Фото: spbu.ru/ Поделиться Поделиться





Из лектория — в космос

28 января, 17:00, 12+

В библиотеке Планетария № 1 в этот уик-энд проходит лекция для увлечëнных и мечтателей: инженер-конструктор аэрокосмических систем Василий Хаджинов проведёт экскурс в ракетостроение и расскажет, как развивалась сфера после того, как в космос были запущены первые искусственные спутники. Акцент — на проектах негосударственных.



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





Глава Arzamas — о новшествах и литературном



28 января, 16:00, 18+

Главный редактор просветительского проекта Arzamas Филипп Дзядко выйдет в эфир, чтобы поговорить о том, как культурные трансформации вокруг отражаются на мире литературном. В беседе с переводчиком и ведущим Дмитрием Веденяпиным он поднимет тему и о том, почему, например, сказки не менее важны, чем антиутопии и другая «привычно серьёзная» литература. Чтобы получить ссылку на встречу в Сети, нужно зарегистрироваться. Всё бесплатно.



Доходные дома станут символом века

29 января, 11:30, 12+

О доходных домах, их внешних и внутренних трансформациях на этих выходных пойдёт речь в библиотеке «Музей книги блокадного города». Внимание слушателей обратят на район Московской заставы — территорию к югу от современной площади Московских Ворот. Именно там, начиная с XIX века, доходные дома возводились буквально один за другим.



Фото: Г. Александрова, wikipedia.org Поделиться Поделиться





На экранах Якутское кино берёт новую планку

С 26 января, 12+

За основу ленты «Не хороните меня без Ивана» режиссёр Любовь Борисова взяла реальную историю из жизни первого профессионального якутского художника Ивана Попова. Его друг иногда впадал в летаргический сон, и только Попов мог понять, что это ещë не реальная смерть. Чтобы не быть погребённым заживо, страдающий мужчина присоединяется к художнику в длительной экспедиции.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





«Изумительный Морис» — от Пратчетта

С 26 января, 6+

Из зарубежных новинок для всей семьи в кинотеатрах — британский мультфильм «Изумительный Морис». Сюжет основан на книге знаменитого писателя Терри Пратчетта, создавшего для взрослой аудитории целый фэнтезийный цикл про Плоский мир. Впрочем, «Моррис» — произведение детское, так что из главного фантазийного тут — говорящие животные да спасение ими мира.



Фото: vlgfilm.ru Поделиться Поделиться





«Голгофа» снова в прокате

С 26 января, 18+

Драма «Голгофа» Джона Майкла Макдоны выходит в повторный прокат. По сценарию к пастору небольшого городка приходит незнакомец и обещает убить его. Вместо того, чтобы готовиться к скорой встрече с опасностью, служитель будто бы продолжает обычную жизнь и разбирается с проблемами многочисленной паствы. Главную роль в картине исполнил Брендан Глисон — Аластор Грюм из «Гарри Поттера», Кен из «Залечь на дно в Брюгге» и Колм Доэрти в свежем хите Макдоны «Банши Инишерина», номинанте на 9 «Оскаров».

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

