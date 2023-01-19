«Не хороните меня без Ивана» — якутская драма о погребении заживо

26 января в прокат выходит фильм «Не хороните меня без Ивана». Режиссёр Любовь Борисова, одна из представительниц якутского нового кино, уже прославилась в 2019 году фильмом «Надо мною солнце не садится». В этот раз она взяла за основу реальную историю из жизни первого профессионального якутского художника, сына священника Ивана Попова.
Знакомый Попова, Степан Бересеков, периодически впадал в летаргический сон — и только Попову удавалось отличить это от реальной смерти. Но Попову пришлось уехать в длительную этнографическую экспедицию — и Бересеков последовал за ним, чтобы не быть погребенным заживо.
В этот трогательный сюжет создатели фильма вплели фольклорные мотивы якутского народа, так что «Не хороните меня без Ивана» одновременно может послужить и культурно-мифологической киноэнциклопедией Республики Саха.
12+
Федор Дубшан