Мультивселенная, Первая мировая и якуты. О чем говорит объявленный список номинантов на «Оскар»

Фото: кадр из фильма «На Западном фронте без перемен» Поделиться Поделиться





Во вторник, 24 января, был объявлен список номинантов на 95-ю премию Американской киноакадемии «Оскар». Что же из него можно понять?

Нашего зрителя эта новость поражает прежде всего тем, что в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» выдвинули и российское кино. Точнее — якутское. 25-минутный фильм «Выход» режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых посвящен будням молодого биолога Максима Чакилева на мысе Сердце-Камень в Чукотском море. Там ученый изучает миграции моржей и влияние на них глобального потепления.



Картину опубликовали в ноябре на сайте журнала New Yorker. Она немедленно была замечена и получила признание критики на фестивале «Лавровая ветвь» и на ежегодной премии IDA Documentary Awards в Лос-Анджелесе. В России премьера «Выхода» состоялась на кинофестивале «Послание к человеку» и удостоилась специального приза жюри национального конкурса — с формулировкой «За визуальное удивление и поэзию».

Для брата и сестры Арбугаевых это первая совместная работа. Евгения живёт в Лондоне, Максим — в Москве, и в 2018 году его фильм «Генезис 2.0» уже стал победителем инди-фестиваля «Сандэнс». Но, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, совсем неожиданно видеть русский фильм в числе номинантов на американскую премию. Тем более что в этом году российское кино не выдвигалось в номинации «лучший иностранный фильм» — по решению Киноакадемии России. Бойкот поддержал Никита Михалков, против выступили Алексей Учитель и Андрей Кончаловский. В результате конфликта комитет покинули председатель Павел Чухрай, а также режиссеры Андрей Звягинцев, Сергей Бодров-старший, Владимир Котт, Николай Досталь и Вера Сторожева.



Впрочем, якутский кинематограф давно заслуживал такого внимания. Кино Республики Саха всегда было, можно сказать, отдельным видом искусства, полным характерного внимания к природе и чувства культурной самобытности. Особенно хорошо режиссерам из Якутии удаются триллеры и хорроры. В «Выходе» тоже есть это напряжение, хоть он посвящен и реальным событиям.

Возвращаясь к главным номинациям — лидером гонки, причем безоговорочным, с большим отрывом, стал фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу», набрав 11 номинаций. Напомним, что это довольно запутанная история о том, как американская китаянка, владелица прачечной, пытается справиться с трудностями, но вдруг попадает в центр фантастического конфликта между разными вселенными и знакомится со своими более успешными альтер эго. Преимущество фильма — пожалуй, в его разноплановости: это и комедия, и боевик, и фантастика, и вполне жизненная драма, и мюзикл. Фильм претендует на победу в номинациях «лучший фильм», «лучший режиссер», «лучшая актриса», «лучшая актриса второго плана», «лучший актер второго плана» и «лучший оригинальный сценарий». И ведь всего две недели назад «Всё, везде и сразу» заслужил несколько престижных наград на церемонии «Золотого глобуса».



В чем секрет такой любви? Похоже, Дэниэлы (так называют дуэт режиссёров) смогли справиться со всеми множественными пластами фильма — и, видимо, тем смогли угодить большинству академиков. А может, дело ещё в том, что фильм этот — бесконечно яркий и оптимистичный. Чего не скажешь о его прямых конкурентах, чуть отстающих от него, — нетфликсовском «На западном фронте без перемен» и обласканном тем же «Глобусом» «Банши Инишерина», каждая из этих картин получила по девять номинаций. От экранизации самого безнадёжного романа Эриха Марии Ремарка и от традиционно мрачной драмы Мартина Макдоны трудно ждать бодрости духа…

Следом за ними на самую важную золотую статуэтку заявляют права байопик База Лурмана «Элвис», спилберговский семейный эпос «Фабельманы», драма о дирижёре «Тар» Тодда Филда, блокбастеры «Топ Ган: Мэверик» и «Аватар: Путь воды», черная комедия «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и драма «Женские сплетни» про религиозное насилие, в главной роли — Фрэнсис Макдорманд. Именно у этого последнего фильма, принятого критикой с особым вниманием, также немалые шансы — помогает и актуальная тематика, и занятая в фильме замечательная актриса.



Но странно, что его создателя Сару Полли не включили в список претендентов на «лучшего режиссера» (и вообще ни одна женщина не была заявлена в эту номинацию). Это уже вызвало некоторый скандал и породило в соцсетях хештег #OscarsSoMale («#Оскартакоймужской»). До этого два года подряд побеждали как раз режиссеры-женщины: Хлоя Чжао с «Землей кочевников» и Джейн Кэмпион с «Властью пса». Вообще же за всю историю «Оскара» лишь семь женщин были номинированы в этой категории.



Организация «Женщины в кино» осудила академию. «В очередной раз избиратели академии показали, что они не ценят голоса женщин, лишив нас возможности номинироваться на лучшую режиссуру, — говорится в их заявлении. — Премия «Оскар» — это больше, чем золотая статуэтка, это двигатель карьеры, который может им помочь продолжать работу».

То, что в перечень лучших режиссеров не вошли Баз Лурман и Джеймс Кэмерон, как раз более объяснимо: все-таки сила их проектов не в режиссуре, а скорее в умении превратить свои фильмы в яркие аттракционы. В остальном список номинантов-режиссеров почти точно совпадает с фильмами, претендующими на главную награду.

За лучшую мужскую роль поборются такие титаны, как Колин Фаррелл в «Банши Инишерина» и Брендан Фрейзер в «Ките»; ну а лучшей актрисой могут стать Кейт Бланшетт в «Таре», Мишель Уильямс в «Фабельманах» и Мишель Йео — в том же «Всё, везде и сразу».

Среди актеров второго плана также звезды: Анджела Бассетт, которая была номинирована за роль в фильме «Черная пантера: Ваканда навеки», Джейми Ли Кертис за «Всё, везде и сразу» и Джадд Хирш в «Фабельманах».

В категории «Оригинальный саундтрек» были названы, среди прочих, Рианна и Леди Гага (за песни из «Черной пантеры» и «Топ Гана»).



Номинации объявили Эллисон Уильямс, которая совсем недавно снялась в хоррор-хите «M3GAN», и Риз Ахмед, получивший в прошлом году «Оскар» за роль в короткометражном фильме «Долгое прощание».

Вручать «Оскар» будут 12 марта, как обычно, в театре «Долби» в Лос-Анджелесе — ведущим станет Джимми Киммел. В этом году, вероятно, смотреть церемонию будут более внимательно — помня о том, как Уилл Смит ударил Криса Рока во время прошлогоднего шоу.

Фёдор Дубшан, специально для «Фонтанки.ру»