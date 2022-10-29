В Петербурге назвали лучшие фильмы «Послания к человеку»

Кинофестиваль «Послание к человеку» 28 октября подвел итоги — Гран-при «Золотой Кентавр» и 3 000 долларов США за лучший фильм Фестиваля с формулировкой «За оригинальное и точное изображение городского метро, которое позволяет нам прочувствовать эту альтернативную реальность москвичей, исследуя собственное направление» получила российско-белорусская лента «Куда мы едем» Руслана Федотова. Полнометражный документальный фильм рассказывает о жизни московской подземки, которая встречает Новый год — со всеми своими странными пассажирами.

Специальный приз Жюри Международного конкурса «Кентавр» и 1 000 долларов США с формулировкой «За фильм о любви и прощении, которым не подвластно время» получила голландская лента «Поверни свое тело к солнцу». Главная героиня ленты — Сана — изучает историю своего отца, советского солдата, попавшего в плен к нацистам в годы Второй мировой войны. А «За взгляд режиссёра на сохранение исторической памяти и предотвращение повторения трагических событий истории» наградили французский фильм «Николае». Это гибридная документальная лента о том, как жители румынской деревни встречают диктатора Николае Чаушеску, который обращается к ним в наши дни с голограммы. Также приз получил фильм «То, что я не могу рассказать своей матери» из Бангладеша — за возможность заглянуть в личное пространство режиссера и увидеть, как она справляется с семейными трудностями и собственным внутренними проблемами. Героиня рассказывает о проблемах в отношениях с матерью, ставшей фанатично набожной после паломничества в Мекку.

В национальном конкурсе главную награду — приз «Кентавр» и 50 000 рублей за лучший документальный фильм «За искренность героев и бережную внимательность режиссера» жюри присудило ленте «Сироты» (Алексей Суховей) о выпускниках коррекционного интерната. Специальный Приз Жюри Национального Конкурса «Кентавр» и 30 000 рублей «За визуальное удивление и поэзию» дали картине «Выход» (режиссеры Максим и Евгения Арбугаевы) о жизни отшельника в Арктике.



Приз Жюри Экспериментального международного конкурса In Silico «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший экспериментальный фильм получила картина «Песнь о Боспоре» Федора Максимишина. Дебютный фильм режиссера рассказывает о природе редкого и необычного астрономического явления.

