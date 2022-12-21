Верните нам наш 2009-й. Каким получился новый «Аватар: путь воды» Джеймса Кэмерона

Фото: 20thcenturystudios Поделиться Поделиться





Уже 22 декабря некоторые российские кинотеатры в регионах начнут неофициальный прокат фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: путь воды». Обозреватель «Фонтанки» уже посмотрел кино и рассказал, получилось ли у режиссера во второй раз вернуться на планету Пандора.



После того, как бывший морпех Джейк Салли присоединился к синекожему народу на’ви, победил полковника Куоритча и помог изгнать жадных землян с Пандоры, прошло более десяти лет. Джейк стал вождем клана, вместе со своей женой Нейтири наплодил симпатичных детишек и живет в гармонии с природой. Конечно, идиллии приходит конец: однажды ночью в небе загорается новая звезда. Это огни двигателей земных кораблей. Среди новой партии колонистов — клон Куоритча, тоже в синем теле аватара. Он, конечно, мечтает отомстить Джейку и с таким рвением берется за дело, что тому с семьей приходится бежать из леса, чтоб не подвергать опасности соплеменников. Джейк с женой и детьми просят помощи и приюта у морского клана на’ви Меткайина. Но те живут совсем иной жизнью. Семье Салли придется оставить лесные обычаи и научиться ходить пресловутым «путем воды». Точнее, плавать.



Тринадцать лет назад, перед первым «Аватаром», от Джеймса Кэмерона ждали чего-то невероятного — шутка ли, режиссер двух «Терминаторов» и «Чужих», мэтр фантастики. И даже «Титаник» в своем роде был фантастичен размахом спецэффектов, хоть и непривычно сентиментален на вкус sci-fi гиков. Насчет «Аватара» тоже были сомнения: слишком всё ярко, солнечно, миленько — и никаких тебе инопланетных монстров, вместо них — милые синие котики, а земляне наоборот — корыстные твари-империалисты. Да и сюжет-то — чистая «Покахонтас», всё это глубоко вторично... Но каким-то образом Кэмерон угодил в нужный нерв, соединив действительно впечатляющую 3D-графику, при помощи которой он изобразил богатую природу Пандоры, и действительно простой, архетипичный, но нестареющий сюжет про выбор героя. «Аватар» стал кассовым чемпионом, застолбил себе место на киноолимпе. Второй части нужно было соответствовать по размаху. С технической частью проблем не было, а вот сценарий без конца переписывался. Поэтому так и затянулся период съемок. И, как часто бывает, это оказалось не к добру.



Автор: Avatar/YouTube

В первые моменты «Пути воды» нельзя не проникнуться ностальгией, умилиться... «верните мне мой 2009-й» и тому подобное. Но потом Пандора начинает запутывать тебя в своих джунглях — и не в хорошем смысле. «Аватар» начинает непомерно раздуваться, но при этом совершенно не за счет тех элементов, за которыми интересно следить. Сюжета тут, честно скажем, в лучшем случае на час. Джейк релоцируется с семейством к морю, учится дайвингу и серфингу, потом понимает, что вечно убегать нельзя, и встречается со своей немезидой лицом к лицу. Но эта простая история болтается где-то в недрах огромного трехчасового фильма, как скомканное одеяло в пододеяльнике. Прочее — какие-то побочные истории про синих детей Джейка, в которых мы, конечно же, немедленно путаемся. Про местного маугли — сына полковника Куоритча, который среди на’ви смотрится попросту нелепо. Откуда он взялся — объясняется как-то впроброс. Еще здесь есть история кита-изгоя, иногда вспоминают про божество Эйву, но такое ощущение, что режиссеру самому было трудно все это удержать в памяти, будто он жонглирует слишком большим количеством шариков.



А самое обидное, что от Кэмерона ждали хоть какого-нибудь непривычного твиста, как во втором «Терминаторе» или в «Чужих» — они совсем по-своему развивают тематику своих первых частей. И во втором «Аватаре» на хиппи-экологический тезис первой части стоило дать хоть какой-нибудь антитезис, удивить зрителя, вывести его из плоскости земной жизни на океаническую глубину, все пересмотреть. Но нет, всё сводится к «плыть по морю голубому, помогать в беде любому, если всеми ты любим, быть неплохо голубым».



Автор: Avatar/YouTube

Новое племя не удивляет ничем — просто в точности срисованные маори, только синие, что по нынешним меркам даже выглядит диковато. Не поражает «Аватар» и масштабными битвами, обойдясь клишированными голливудскими стычками. Больше всего здесь сцен, вообще никак сюжетно не заряженных, как бы забывающих о необходимости двигать историю. В такие моменты «Аватар» превращается в своего рода докуфикшен. Огромная, наверное сорокаминутная, сцена посвящена охоте на здешних китов. И тому подобное. Кажется, что Кэмерон просто устал посреди фильма и захотел сделать то, что ему в последнее время нравится больше всего: подводные съемки.



Можно, конечно, сказать, что это проблемы всех вторых частей любой франшизы, когда сюжетные линии завязываются, но не получают толком своего разрешения. Напомню, что нас в любом случае ждет еще часть «Аватара» — а если «Путь воды» хорошо проявит себя в прокате, то и не одна. Но кажется, что главное уже утрачено: Кэмерон не смог подарить ощущение чуда, которым полон был первый фильм, — вопреки всем ожиданиям.

