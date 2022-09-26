Россия не будет выдвигать на «Оскар» фильмы в 2022 году

Президиум Киноакадемии России решил не выдвигать в этому году фильм от страны на соискание премии «Оскар» за «лучший фильм на иностранном языке». Сообщение об этом 26 сентября появилось на сайте академии.



В сообщении говорится, что состав комиссии формируется и утверждается президиумом Киноакадемии России. А председателем Оскаровской комиссии с 2021 года является Павел Чухрай.



Сообщение не сопровождается комментариями о причинах такого решения. Однако незадолго до этого мнением, что России не стоит выдвигать фильмы в этом году, поделился Никита Михалков. Он заявил, что выбирать картину, которая бы представляла Россию в стране «которая, по сути, отрицает сейчас существование России», бессмысленно. При этом сам Михалков, с его слов, из российского оскаровского комитета вышел. Кроме того, режиссер предлагал создать Евразийскую академию, которая вручала бы собственную премию, способную конкурировать с «Оскаром».