Михалков призвал не выдвигать от России фильмов на «Оскар»

Никита Михалков призвал не выдвигать российских фильмов на «Оскар». Об этом он заявил в беседе с ТАСС 26 августа.



Председатель Союза кинематографистов РФ рассказал изданию, что вышел из российского оскаровского комитета, который занимается выбором картины для представления на главную американскую кинопремию.



«Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно», — сказал Михалков.

