Михалков призвал не выдвигать от России фильмов на «Оскар»

Никита Михалков призвал не выдвигать российских фильмов на «Оскар». Об этом он заявил в беседе с ТАСС 26 августа.
Председатель Союза кинематографистов РФ рассказал изданию, что вышел из российского оскаровского комитета, который занимается выбором картины для представления на главную американскую кинопремию.
«Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно», — сказал Михалков.
Осенью российский оскаровский комитет должен выдвинуть на премию российский фильм из тех, что будут в коммерческом прокате в 2022 году. За всю историю «Оскара» лучшими иностранными фильмами были признаны три российских картины: «Война и мир» Сергея Бондарчука в 1968 году, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова в 1981 году и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова в 1994 году. Также в 2000 году «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» за экранизацию Хемингуэя получил анимационный фильм Александра Петрова «Старик и море».
При этом сам Никита Михалков вошел в историю отечественного кино как режиссер, фильмы которого чаще других претендовали на «Оскар». Это «Урга — территория любви» (1992), «12» (2007), «Утомленные солнцем — 2» (2011), «Солнечный удар»(2015), а также «Сибирский цирюльник» (1998), дисквалифицированный из-за несоблюдения формальных сроков выхода в прокат.
Ранее «Фонтанка» писала, что Никита Михалков предложил создать Евразийскую академию и вручать свою премию, которая станет достойным конкурентом «Оскара».