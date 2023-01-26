    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 0

    1 м/с, зап

    759мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.96eur74.96

    Театр комедии покажет лучшую пьесу Островского

    631
    обсудить

    28 и 29 января в 19:00 в Театре комедии им. Н. П. Акимова состоится премьера спектакля «Лес» по пьесе Александра Островского.

    Фото: фрагмент афиши спектакля
    ПоделитьсяПоделиться

    Постановка, как и ряд выпущенных в 2022 и планирующихся в 2023 году спектаклей петербургских театров, приурочена к 200-летнему юбилею А. Н. Островского. Спектакль ставит художественный руководитель театра Татьяна Казакова. В 2018 году режиссер уже обращалась к наследию Островского — в Театре Акимова была поставлена пьеса «Бешеные деньги».

    Сам Островский оценивал комедию как своё лучшее произведение. «Лес» сосредоточен на природе театра и роли актера в нём. «Лес» — о таланте и бесталанности, о свободе и несвободе, о любви и обмане. О настоящих артистах и ловких комедиантах — тех, кто играет в жизнь, превращая ее в сцену», — сообщает пресс-служба театра.

    Зрителям театр обещает вместе с юмором и коллизиями текста Островского яркую визуальную часть. Костюмы для актёров выполнила петербургская художница Ирина Чередникова, автор декораций — заслуженный художник России Александр Орлов.

    В спектакле занята труппа театра. Роль Раисы Гурмыжской сыграет народная артистка России Эра Зиганшина.

    12+

    Полина Никитина

    Фото: фрагмент афиши спектакля

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close