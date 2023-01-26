Театр комедии покажет лучшую пьесу Островского

28 и 29 января в 19:00 в Театре комедии им. Н. П. Акимова состоится премьера спектакля «Лес» по пьесе Александра Островского.
Постановка, как и ряд выпущенных в 2022 и планирующихся в 2023 году спектаклей петербургских театров, приурочена к 200-летнему юбилею А. Н. Островского. Спектакль ставит художественный руководитель театра Татьяна Казакова. В 2018 году режиссер уже обращалась к наследию Островского — в Театре Акимова была поставлена пьеса «Бешеные деньги».
Сам Островский оценивал комедию как своё лучшее произведение. «Лес» сосредоточен на природе театра и роли актера в нём. «Лес» — о таланте и бесталанности, о свободе и несвободе, о любви и обмане. О настоящих артистах и ловких комедиантах — тех, кто играет в жизнь, превращая ее в сцену», — сообщает пресс-служба театра.
Зрителям театр обещает вместе с юмором и коллизиями текста Островского яркую визуальную часть. Костюмы для актёров выполнила петербургская художница Ирина Чередникова, автор декораций — заслуженный художник России Александр Орлов.
В спектакле занята труппа театра. Роль Раисы Гурмыжской сыграет народная артистка России Эра Зиганшина.
12+
Полина Никитина