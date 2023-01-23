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    Петербуржцам бесплатно расскажут про экспериментальное ракетостроение

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    Запуск ракеты к границе космоса когда-то был доступен только государственным космическим агентствам. А теперь — и энтузиастам. Как далеко зашел негосударственный ракетомоделизм, расскажут 28 января. Бесплатно. 12+

    Фото: wikipedia.org/
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    6 августа 2012 года марсоход Curiosity приземлился (или примарсился) на Марс — с этого дня Василий Хаджинов, как говорит он сам, и увлекся космонавтикой и астрономией. А в 2018-м — ракетомоделизмом. Через год стал разрабатывать электронику для моделей ракет. То есть все это довольно недавние события. А между тем в 2021 году Хаджинов, выпускник петербургского Университета имени Бонч-Бруевича, уже создал компанию GRIA TECH, которая разрабатывает и продает в России и других странах электронику для моделей ракет. И еще Василия хватает на то, чтобы руководить ракетомодельным клубом «Борщевик» (и, к слову, еще на серьезное изучение японских чайных церемоний).

    Лекция инженера-конструктора аэрокосмических систем для ракет Василия Хаджинова называется «Модели ракет и их старшие братья. Как высоко можно взлететь в современном мире». При этом взлететь можно, не отрываясь от земли. Например, в клубе «Борщевик» в барокамере проводят испытания высотомеров для ракет — они показывают, будто «взлетели» почти на 6 км.

    На лекции узнаем, как развивался ракетомоделизм и экспериментальное ракетостроение после запуска первого искусственного спутника. Встречаемся 28 января в библиотеке Планетария № 1 (наб. Обводного канала, 74Ц). Регистрация на странице библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 17:00.

    Александра Шеромова

    Фото: wikipedia.org/

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