В Петербурге откроют первую российскую выставку советских икон

Музей истории религии обещает показать более восьмидесяти экспонатов: вещи, собранные в ходе экспедиций Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ. С 1922 года, когда началось изъятие церковных ценностей, религиозное искусство развивалось кустарным методом: сельские умельцы делали иконы из фрагментов декора XIX века и материалов, которые могли достать, — включая пионерские галстуки и фольгу, которую тайком выносили с заводов.

Советская антирелигиозная программа изменила, но не остановила развитие религиозного искусства в России, полагают организаторы выставки «Советские иконы: артефакты эпохи гонений». Каждый артефакт на ней уникален, это одновременно произведение искусства, социальный и материальный феномен. Для изготовления кустарных икон использовали тайком вынесенную с заводов фольгу, картон, ружейные патроны, пионерские галстуки и другие необычные материалы. Были популярны и фото-иконы — причем в этом качестве были изображения как икон, так и снимки дореволюционной живописи, например работ Михаила Нестерова.

Наверное, можно сказать, что таким странным образом в нашей культуре произошло «обмирщение» канона, переход религиозного функционала на изображения светские по форме. Кураторы отмечают, что после распада СССР нужда в кустарных иконах отпала, это явление ушло само собой, со временем такие иконы стали заменять новыми, и был риск утраты этого специфического явления.



Иконы, которые вы увидите на выставке, собраны в основном в ходе экспедиций в Нижегородскую область. Там и до революции было развито производство недорогих «расхожих» икон, а в советское время сохранилось много монастырей и святынь, связанных с Серафимом Саровским. Кроме икон, на экспозиции будут инструменты и материалы, которыми пользовались мастера и мастерицы.

