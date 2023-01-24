В библиотеке бесплатно расскажут о доходных домах Московской заставы

Коммуналки — следствие некогда очень прибыльного бизнеса, развернувшегося в Петербурге в середине XIХ века. 29 января узнаем подробности о доходных домах Московской заставы. Бесплатно. 12+
Эта городская застава появилась в XVIII веке в районе пересечения нынешнего Московского проспекта (тогда — Царской перспективы) и Лиговского канала. Территория — к югу от современной площади Московских Ворот. Когда-то она была малозаселенной, но с середины позапрошлого века здесь появляются крупные предприятия.
Город вообще активно прирастал населением, людям надо было где-то селиться. Сами доходные дома существовали в Петербурге и в XVIII веке (были они деревянными и назывались «спекулятивными»), но в XIX столетии началось их массовое возведение. Прибыль от сдачи квартир внаем позволяла довольно быстро окупить затраты на постройку. Владели такими домами за Обводным каналом (это была окраина) купцы, мещане и даже предприимчивые крестьяне. После революции дома были национализированы и превратились в коммунальное жилье.
Лекцию «Доходные дома Московской заставы» бесплатно слушаем в библиотеке «Музей книги блокадного города» (ул. Варшавская, 37/1) 29 января. Начало в 11:30.
Александра Шеромова