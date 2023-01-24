    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    4 м/с, ю-з

    772мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.63eur74.73
    ТЕМА ДНЯ

    23 года за убийство 4 человек больше не приговор

    #отЛИЧНЫЙпитер

    В библиотеке бесплатно расскажут о доходных домах Московской заставы

    374
    обсудить

    Коммуналки — следствие некогда очень прибыльного бизнеса, развернувшегося в Петербурге в середине XIХ века. 29 января узнаем подробности о доходных домах Московской заставы. Бесплатно. 12+

    Фото: Г. Александрова, wikipedia.org
    ПоделитьсяПоделиться

    Эта городская застава появилась в XVIII веке в районе пересечения нынешнего Московского проспекта (тогда — Царской перспективы) и Лиговского канала. Территория — к югу от современной площади Московских Ворот. Когда-то она была малозаселенной, но с середины позапрошлого века здесь появляются крупные предприятия.

    Город вообще активно прирастал населением, людям надо было где-то селиться. Сами доходные дома существовали в Петербурге и в XVIII веке (были они деревянными и назывались «спекулятивными»), но в XIX столетии началось их массовое возведение. Прибыль от сдачи квартир внаем позволяла довольно быстро окупить затраты на постройку. Владели такими домами за Обводным каналом (это была окраина) купцы, мещане и даже предприимчивые крестьяне. После революции дома были национализированы и превратились в коммунальное жилье.

    Лекцию «Доходные дома Московской заставы» бесплатно слушаем в библиотеке «Музей книги блокадного города» (ул. Варшавская, 37/1) 29 января. Начало в 11:30.

    Александра Шеромова

    Фото: Г. Александрова, wikipedia.org

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close