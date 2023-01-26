В «Подписных изданиях» поговорят про соблазненную архитектуру, ленинградский авангард и Рустама Хамдамова

На январских «Диалогах», проекте «Открытой библиотеки», расскажут об авангардном в широком смысле слова: ленинградской архитектуре 1930-х, мировой архитектуре 1970-х и вовсе не архитектуре, а кино. Все бесплатно, но на каждую встречу надо регистрироваться отдельно. Кому мест не хватит, можно смотреть трансляцию. Бесплатно, 16+



К 1970-м от монотонности и прямых углов заскучали все, и тут архитекторов как прорвало: от Сиднея до Осло играли с конструкцией, формой, материалами. Народ путешествовал, чтобы взглянуть на новые здания, города соревновались друг с другом, а архитектура стала самым модным из искусств, «поддавшись соблазну признания», рассуждает искусствовед и архитектурный критик, научный сотрудник Эрмитажа Алексей Лепорк о своей книге «Соблазненная архитектура».

