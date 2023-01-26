В «Подписных изданиях» поговорят про соблазненную архитектуру, ленинградский авангард и Рустама Хамдамова

На январских «Диалогах», проекте «Открытой библиотеки», расскажут об авангардном в широком смысле слова: ленинградской архитектуре 1930-х, мировой архитектуре 1970-х и вовсе не архитектуре, а кино. Все бесплатно, но на каждую встречу надо регистрироваться отдельно. Кому мест не хватит, можно смотреть трансляцию. Бесплатно, 16+
К 1970-м от монотонности и прямых углов заскучали все, и тут архитекторов как прорвало: от Сиднея до Осло играли с конструкцией, формой, материалами. Народ путешествовал, чтобы взглянуть на новые здания, города соревновались друг с другом, а архитектура стала самым модным из искусств, «поддавшись соблазну признания», рассуждает искусствовед и архитектурный критик, научный сотрудник Эрмитажа Алексей Лепорк о своей книге «Соблазненная архитектура».
Профессор СПГХПА им. А. Л. Штиглица Маргарита Штиглиц расскажет о феномене ленинградского авангарда 1920-х–1930-х: как возник, в чем особенности, и приведет самые примечательные примеры. Некоторые творческие искания были предвосхищены еще петербургским модерном. Подробности можно узнать из книги «Архитектура ленинградского авангарда. Путеводитель», соавтором которой стала Маргарита Штиглиц.
А главред журнала «Сеанс» Василий Степанов повернет от архитектуры к другому виду искусства — кино. Впрочем, творения Рустава Хамдамова — скорее не фильмы, а фантомы. Фильмы продюсируют, выпускают в прокат, хранят в архивах — а кино Хамдамова, исчезая из публичного поля, жило другой жизнью, говорит Степанов, составитель книги «Рустам Хамдамов».
Слушаем лекции 29 января в «Подписных изданиях» (Литейный, 57), регистрация на странице «Открытой библиотеки» во «ВКонтакте». Или можно смотреть онлайн на YouTube-канале проекта и на сайте open-lib.ru.
Александра Шеромова