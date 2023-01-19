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    В кино покажут мультфильм по роману Терри Пратчетта

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    Фото: vlgfilm.ru/
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    26 января на экраны выходит британский мультфильм «Изумительный Морис». Морис — это наглый рыжий кот, который вместе с друзьями-крысами проворачивает аферы, путешествуя и «избавляя» города от нашествия грызунов — в стиле Гамельнского крысолова. Однако в городке Дрянь-Блинцбурге им придётся столкнуться с кое-чем непредвиденным.

    Мультфильм снят по роману знаменитого писателя Терри Пратчетта «Изумительный Морис и его ученые грызуны» — книга удостоилась премии «Медаль Карнеги», которую вручают лучшим детским книгам. В оригинале героев озвучили такие звёзды, как Хью Лори, Эмилия Кларк и Дэвид Тьюлис. В русскоязычном дубляже Мориса озвучил актер Сергей Бурунов.

    6+

    Федор Дубшан

    Фото: vlgfilm.ru/

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