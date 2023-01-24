Петербуржцев приглашают к дедушке Блока в Гербарий

В 1870 году Гербарий Университета так разросся, что под него отдали специальные помещения. А завкафедрой ботаники (и по совместительству дед поэта Блока) Андрей Николаевич Бекетов все расширял и расширял коллекцию. Эксклюзивно наведаемся туда 28 января. 12+



Фото: spbu.ru/ Поделиться Поделиться





Вообще-то, коллекции в этом году исполнится 200 лет. Начало ей положил немец Густав Бонгард: передал Университету (где читал ботанические курсы) свой гербарий, в котором тогда насчитывалось 13 тыс. образцов. Гербарий старее самого Университета: есть экземпляры 1650-х годов. Здесь представлены самые полные сборы по Северо-Западу и Северу России, единственная в мире коллекция ископаемых диатомовых водорослей.



И люди здесь работали и работают уникальные. Вспомнить того же профессора Бекетова: в 20 с небольшим лет основал с братьями кружок, в который захаживали поэт Майков, писатели Достоевский и Плещеев. Когда было чуть за тридцать, защитил докторскую. В Гейдельбергском университете сдружился с Менделеевым, Сеченовым, химиком-композитором Бородиным. Позже стал ректором Петербургского университета. Тамошний Ботанический сад — заслуга Бекетова. Создание Высших женских курсов — тоже. Этот деятельный человек последние пять лет жизни после инсульта был прикован к креслу и не мог говорить.



Вместе с главным специалистом Гербария Валентиной Бубыревой вспомним причастных к созданию коллекции, сравним устройство гербарного дела в мире и в России, узнаем не только про Красную книгу природы, но и про Черную. И убедимся в том, что Гербарий — дело государственной важности. Встречаемся на Менделеевской линии, 2 (в сквере перед зданием 12 коллегий), 28 января. Подробности на сайте ДК Лурье. Начало в 14:00.

Александра Шеромова

