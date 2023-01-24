В Петербурге возбудили уголовное дело из-за сломанной ограды бывшего завода «Самсон»

Разрушение ограды бывшего завода «Самсон», он же — мясокомбинат им. Кирова — вылилось в уголовное дело о повреждении выявленного памятника. Об этом 24 января сообщает телеграм-канал прокуратуры Петербурга.
Дело было возбуждено по части 1 статьи 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов РФ) по материалам проверки прокуратуры, которые ведомство направило в органы предварительного расследования.
По этой статье виновным грозит наказание в виде штрафом до 3 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на аналогичный срок.
Установлено, что ограда была разрушена 20 января. Ущерб, по подсчетам силовиков, составил 500 тысяч рублей.
Ранее в комитете по охране памятников рассказывали, что профильные чиновники узнали о том, что неизвестные рушат ограду, из соцсетей, и вызвали полицию. Работы были остановлены.