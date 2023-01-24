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    В Петербурге возбудили уголовное дело из-за сломанной ограды бывшего завода «Самсон»

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    Разрушение ограды бывшего завода «Самсон», он же — мясокомбинат им. Кирова — вылилось в уголовное дело о повреждении выявленного памятника. Об этом 24 января сообщает телеграм-канал прокуратуры Петербурга.

    Дело было возбуждено по части 1 статьи 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов РФ) по материалам проверки прокуратуры, которые ведомство направило в органы предварительного расследования.

    По этой статье виновным грозит наказание в виде штрафом до 3 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на аналогичный срок.

    Установлено, что ограда была разрушена 20 января. Ущерб, по подсчетам силовиков, составил 500 тысяч рублей.

    Ранее в комитете по охране памятников рассказывали, что профильные чиновники узнали о том, что неизвестные рушат ограду, из соцсетей, и вызвали полицию. Работы были остановлены.

    Ограда предприятия входит в состав выявленного памятника «Мясокомбинат имени С. М. Кирова (с оградой и теплоэлектроцентралью)», ее снос запрещен законом.

    Несмотря на статус памятника, сама ограда по документам является бесхозным имуществом. Летом 2022 года КГИОП направил письмо администрации Московского района, напомнив, что необходимо принять ограду в собственность города с последующей передачей ответственному лицу.

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    Охрана памятниковУголовное делоСамсонКГИОП
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