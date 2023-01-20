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    В Петербурге разломали памятник — ограду мясокомбината имени Кирова. На месте работает полиция

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    В Петербурге неизвестные разломали ограду мясокомбината имени Кирова на Московском шоссе. Комитет по охране памятников вызвал полицию, в настоящее время работы остановлены. Об этом 20 января сообщает пресс-служба КГИОП.

    Фото: КГИОП
    Фото: КГИОП
    Фото: КГИОП
    Фото: КГИОП
    Фото: КГИОП
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    Как пояснили «Фонтанке» в комитете по охране памятников, о ведущихся работах по сносу ограды чиновники узнали из социальных сетей. Сотрудники комитета вызвали полицию и выехали на место. Сейчас все работы на объекте остановлены.

    Ограда предприятия входит в состав выявленного памятника «Мясокомбинат имени С. М. Кирова (с оградой и теплоэлектроцентралью)», ее снос запрещен законом.

    Сотрудники комитета написали заявление о преступлении в УМВД России по Московскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»).

    Несмотря на статус памятника, сама ограда по документам является бесхозным имуществом. Летом прошлого года КГИОП направил письмо администрации Московского района, напомнив, что необходимо принять ограду в собственность города с последующей передачей ответственному лицу.

    Въезд на территорию мясокомбината украшали скульптуры бронзовых быков. Рано утром 14 января обе фигуры увезли на реставрацию.

    Скульптуры высотой 2,7 метра были отлиты в 1827 году по проекту скульптора Василия Демут-Малиновского. За годы, пока быки стерегли вход на мясокомбинат, их состояние ухудшилось. В 2021 году фигуры передали музею городской скульптуры.

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