В Петербурге разломали памятник — ограду мясокомбината имени Кирова. На месте работает полиция

В Петербурге неизвестные разломали ограду мясокомбината имени Кирова на Московском шоссе. Комитет по охране памятников вызвал полицию, в настоящее время работы остановлены. Об этом 20 января сообщает пресс-служба КГИОП.

Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Поделиться Поделиться





Как пояснили «Фонтанке» в комитете по охране памятников, о ведущихся работах по сносу ограды чиновники узнали из социальных сетей. Сотрудники комитета вызвали полицию и выехали на место. Сейчас все работы на объекте остановлены. Ограда предприятия входит в состав выявленного памятника «Мясокомбинат имени С. М. Кирова (с оградой и теплоэлектроцентралью)», ее снос запрещен законом.

Сотрудники комитета написали заявление о преступлении в УМВД России по Московскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»).