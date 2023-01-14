На Московском шоссе быки перед рассветом «сбежали» с мясокомбината

Ранним утром 14 января свои пьедесталы на Московском шоссе, 13 покинули фигуры быков. Скульптуры работы Василия Демут-Малиновского, оформлявшего помимо всего прочего, Павловский дворец и Казанский собор в Петербурге, отправляются на реставрацию — в мастерскую «Наследие».
Отлитые в 1827 году, быки символизировали мощь и силу природы. Они были установлены перед зданием городской бойни на углу Московского проспекта и Обводного канала. Однако, после открытия Ленинградского мясокомбината имени Кирова перенесены ко въезду на его территорию — на Московское шоссе, 13.
Скульптуры быков высотой 2,7 метра имеют художественную ценность. В годы Великой Отечественной их хранили в Некрополе мастеров искусств на территории Государственного музея городской скульптуры, — к слову, там же находится могила их автора, Демут-Малиновского.
В 2021 году быков передали Музею городской скульптуры. Его специалисты зафиксировали, что состояние произведений «катастрофически ухудшилось» в силу длительного пребывания на открытом воздухе, без ухода и под воздействием вандалов. Таким образом, для их реставрации потребовались условия мастерской.